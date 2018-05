Madrid - Španělská policie dnes krátce zadržela Williama Browdera, investora, který ve Spojených státech pomohl prosadit tzv. Magnitského zákon se sankcemi proti Rusům, porušujícím lidská práva. O svém zadržení informoval sám Browder. "Právě mě zadrželi v Madridu španělští policisté na příkaz ruského Interpolu. Zrovna teď jedeme na strážnici," napsal americký finančník na twitteru, kde zveřejnil i zatykač.

Španělská policie později podle agentury AP uvedla, že Browder nebyl zadržen a byl pouze převezen na strážnici, kde se ověřilo, že ruský zatykač je neplatný. Podle agentury Reuters byl již propuštěn.

Interpol dříve ruské žádosti o Browderovo zatčení a vydání odmítal s tím, že případ je politický.

Browder byl v nepřítomnosti v Rusku loni v prosinci znovu odsouzen k devíti letům odnětí svobody za záměrný bankrot a daňové úniky.

Browder veškerá obvinění vznesená proti své osobě odmítá. Podle něj jsou verdikty moskevského soudu odpovědí ruského prezidenta Vladimira Putina na to, že Browder získal pět zemí, včetně USA, k uvalení takzvaných Magnitského sankcí na ruské činitele.

Finančník a podnikatel Browder proslul jako iniciátor takzvaného Magnitského zákona, který přijal Kongres USA, aby potrestal ruské představitele, úředníky, soudce a policisty zapletené do případů porušování lidských práv.

Zákon byl pojmenován po advokátovi Sergeji Magnitském, který ve službách Browderovy britské společnosti Hermitage Capital údajně shromáždil důkazy o obřích zpronevěrách vysoce postavených ruských činitelů. Vzápětí byl Magnitskij sám obviněn z daňových úniků a uvězněn. Ve vazbě přišel za nejasných okolností o život, údajně jej ubili dozorci. Za jeho smrt nebyl nikdo potrestán, naopak posmrtně byl odsouzen.

Moskva odpověděla Washingtonu na sankce obdobným protiopatřením, jakož i zákazem adopcí ruských sirotků do USA.

Rusko již v roce 2006 odepřelo Browderovi vstup do země, ve které deset let podnikal; o svým zážitcích finančník sepsal knihu s podtitulem Jak jsem se stal Putinovým nepřítelem č. 1. Loni v létě Browder vypovídal před senátním výborem vyšetřujícím údajné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb.