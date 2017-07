Praha - Většina pražských radnic určila jako spádové obvody pro přednostní přijetí dětí do mateřských škol celé území městské části. Podle konkrétních ulic vymezily obvody jen Praha 5 a Praha 10. Vyplývá to z ankety ČTK mezi radnicemi. V Praze 10 proti obvodům protestují někteří rodiče, radnice chystá změny. Povinnost vytvořit spádové obvody pro mateřské školy určila obcím novela školského zákona, kterou loni v květnu po vetu prezidenta Miloše Zemana schválili poslanci.

Většina Pražanů mohla při letošním zápisu přihlásit svoje dítě do kterékoliv mateřské školy na území městské části, kde mají trvalé bydliště. Rodiče podle radnic tento způsob vymezení spádovosti preferují, větší obvody však mohou znamenat vyšší administrativní náročnost.

"Z hlediska administrace vyžaduje takovéto pojetí spádovosti úzkou spolupráci jednotlivých mateřských škol a rodičů dětí, kterou koordinuje odbor školství," řekl ČTK radní pro školství Prahy 12 Ivan Jurka (uvolněný člen rady). Doplnil, že nejnáročnější je přijímání dětí, které rodiče přihlásili do více mateřských škol souběžně.

"Máme jen centrální evidenci za Prahu 9, ale o dětech v soukromých či mateřských školách na ostatních městských částech nevíme nic a neví to ani ministerstvo," uvedl v této souvislosti radní Prahy 9 Zdeněk Davídek (HPP). Městským částem podle něj chybějící centrální evidence znesnadňuje odhad celkových kapacit, protože děti mohou být přihlášeny do více zařízení, aniž by to radnice jako zřizovatel obecních školek věděla.

I kvůli duplicitě v přijímání dětí zavedli v Praze 5 a v Praze 10 spádovost založenou na seznamu ulic, které spadají pod konkrétní školku. Zatímco podle zástupců Prahy 5 problémy nenastaly, vršovická radnice čelí stížnostem ze strany rodičů. V reakci na kritiku nyní připravuje změny pro následující školní rok. "Bude připravena změna tak, aby bylo zavedeno více oblastí, a nikoli jednotlivé školky se spádovými ulicemi," uvedl mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Při letošním zápisu neměly větší městské části problémy s přijetím všech dětí ve věku čtyř a pěti let, které mají dle školského zákona právo na přednostní přijetí či rovnou povinnost předškolní výchovy. Některé městské části nicméně nemají dostatečnou kapacitu pro přijímání mladších dětí, například v Praze 5 se letos nedostalo na 111 tříletých. Některé radnice se tak obávají, že nezvládnout zvýšit kapacitu školek podle požadavků školského zákona. Ten od příštího roku zavádí předností přijímání dětí starších tří let a od roku 2020 dětí od dvou let.

Dosud měly na místo ve školce nárok pouze pětileté děti a spádovost obce určovat nemusely. Novela školského zákona zavádí postupně nárok na místo v mateřské škole pro čtyřleté, tříleté i dvouleté děti. Pětileté mají školku povinnou.