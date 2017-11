Londýn - Britský deník The Guardian dnes citoval svědectví herců a bývalých zaměstnanců londýnského divadla Old Vic, podle nichž americký herec a někdejší umělecký ředitel scény Kevin Spacey sexuálně obtěžoval mladé muže. Vedení divadla o tom podle nich vědělo, ale případy zametalo pod koberec. Spacey byl uměleckým šéfem Old Vic od roku 2004 do roku 2015. Obvinění ze sexuálního obtěžování čelí i v USA.

"Všichni jsme to měli držet v tajnosti. Viděl jsem ho osahávat muže mnohokrát během různých situací," řekl listu The Guardian jeden bývalý zaměstnanec instituce. Podle něj se tak dělo ve Spaceyho bytě, v divadle a v jeho oblíbené hospodě nedaleko Old Vic. "Zneužíval faktu, že je velkou ikonou," dodal zaměstnanec. Podle něj Spacey mimo jiné sahal mužům do rozkroku a dělal to "opravdu rychle, tak, aby nemohli uhnout".

Mexický herec Roberto Cavazos uvedl, že si vzpomíná na několik "nepříjemných setkání" se Spaceym, včetně toho, jak se na něj herec tlačil v divadelním baru. Cavazos tvrdil, že podobná svědectví zaslechl od dalších lidí. Spacey si podle něj zval mladé herce, "aby si s nimi promluvil o jejich kariérách".

Stážistka z roku 2010 Rebecca Goodenová listu The Guardian řekla, že o Spaceyho chování se v divadle obecně vědělo.

Spacey je hollywoodskou hvězdou první kategorie, známý je mimo jiné z filmů Sedm (1995), Obvyklí podezřelí (1995), Americká krása (1999) nebo ze seriálu Dům z karet. Nedávno ho v USA obvinil ze sexuálního obtěžování herec Anthony Rapp. Osmapadesátiletý Spacey ve svém prohlášení uvedl, že si na incident kvůli podnapilému stavu nepamatuje, za údajně nevhodné chování se nicméně Rappovi omluvil.

Mezinárodní akademie televizních umění a věd se pak rozhodla neudělit Spaceymu zvláštní ocenění zakladatelů mezinárodních televizních cen Emmy, které měl herec převzít v listopadu při ceremoniálu v New Yorku. Společnost Netflix, která produkuje Dům z karet, navíc pozastavila natáčení jeho nejnovější, v pořadí už šesté řady.