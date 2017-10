Ilustrační foto - Herec Kevin Spacey v seriálu "House Of Cards."

Ilustrační foto - Herec Kevin Spacey v seriálu "House Of Cards." ČTK/AP/David Giesbrecht

Los Angeles - Aféra známého amerického producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze znásilnění obvinilo několik žen, přiměla řadu obětí sexuálního zneužívání svěřit se se svými traumaty. Jedno z obvinění dostihlo i hollywoodskou oscarovou hvězdu Kevina Spaceyho. Americký herec Anthony Rapp tvrdí, že když mu bylo 14 let, tak se ho Spacey pokusil svést. Spacey prohlásil, že si na událost, která je stará několik desítek let, nepamatuje, i tak se ale omluvil, napsal dnes portál BBC.

"Zvedl mě, jako ženich zvedá nevěstu, když ji přenáší přes práh společné domácnosti. Nejdříve jsem se nijak neošíval, protože jsem nevěděl, co se to děje. Pak si na mě lehl," řekl nyní 46letý Rapp v rozhovoru s portálem BuzzFeed News o události, která se stala v roce 1986 během večírku ve Spaceyho bytě. "Pokoušel se mě svést, bylo mi jasné, že mu jde o sex," dodal na adresu hvězdného herce, kterému tehdy bylo 26 let.

"Upřímně si to nepamatuji," uvedl v prohlášení 58letý Spacey. "Pokud jsem se skutečně choval tak, jak popisuje, dlužím mu nejhlubší omluvu za hrubě nevhodné opilecké chování," dodal.

O Spaceym se dlouho spekulovalo, že je homosexuál. K tomu Spacey nyní poznamenal, že měl vztahy s muži i ženami, ale že se nakonec rozhodl žít jako gay.

Spacey je hollywoodskou hvězdou první kategorie, známý je mimo jiné z filmů Sedm (1995), Obvyklí podezřelí (1995), Americká krása (1999) nebo ze seriálu Domek z karet. Rapp, který jako herec působí od dětství, hraje v novém sci-fi seriálu Star Trek: Discovery.