Göteborg - Za rekordní vítězství nad Finskem v historii samostatné České republiky mohli dnes trenéři pochválit hokejisty na Švédských hrách. Svěřenci Josefa Jandače došli k výhře 7:1 na pohled velmi lehce, k čemuž přispěla výborná produktivita. Sedm gólů se českému týmu podařilo dát z 33 ran střel.

"Jsem samozřejmě spokojený. Svědomitě jsme se na to připravili. Tým jsme upozorňovali hlavně na to, že nechceme dostat gól, protože proti Švédsku jsme dostávali laciné branky. Výsledek byl možná trochu nadsazený, protože jsme nehráli až tak špatně. Nyní jsme se zaměřili na obranu a střední pásmo. Docela to fungovalo. Byly tam nějaké chyby, ale bylo to o hodně lepší než proti Švédsku," ocenil v rozhovoru s novináři asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Rekordní výhra šestibrankovým rozdílem, jímž Finy naposledy pokořil tým bývalého Československa v roce 1984, se rodila docela nenápadně. Nakonec chybělo málo, aby Češi zúčtovali se soupeřem se vším všudy - přesně před pěti lety s Finskem prohráli rovněž v rámci Švédských her rekordně 0:7. "Tím, že jsme uzavřeli střední pásmo, jsme vyráželi dopředu a dali góly. První gól většinou napoví, jak bude zápas vypadat. A my jsme dali ve dvou třetinách čtyři. Pak už to pro nás bylo jednodušší," připustil Špaček.

Ne všechno ale bylo přes vysokou výhru stoprocentní. "První třetinu hráli kluci podle plánu, který jsme si dali. Ve druhé části to však trošku sklouzlo k tomu, že jsme trochu ztráceli puky ve středním pásmu, což se nám moc nelíbilo. Pavel Francouz v bráně nás ale podržel. Měli jsme trochu štěstí. První a třetí třetinu jsme ale předvedli zodpovědný výkon, který nás dostal tam, kde jsme," prohlásil Špaček.

Trenéři v porovnání se čtvrtečním duelem trochu pozměnili taktiku. "Dobře jsme se doplňovali. Se Švédskem jsme jim umožnili moc prostoru a Švédové jsou silní v osobních soubojích. Přebruslovali nás. Trošku jsme to zatáhli, drželi jsme střední pásmo a vyráželi jsme do protiútoků, z čehož jsme dali góly," řekl třiačtyřicetiletý Špaček.

Dvěma góly si tým pomohl v početních výhodách. "Celý týden se nám přesilovky moc nedařily. Pak jsme to trochu přeskupili, ale útoky jsme podrželi pohromadě a hrálo víc obránců, sedlo si to. Rychlým pohybem a rychlými nahrávkami puk lítal. Byla tam střelba i tlak do brány. Lítalo to tam. První lajna začala hrát o hodně lépe. Je vidět, že o sobě kluci vědí a vychází jim, co chtějí hrát," uvedl Špaček.

Věří, že v neděli proti Rusům dokáže tým svůj výkon přinejmenším zopakovat, v ideálním případě ještě vylepšit. "To vítězství bych zase úplně nepřeceňoval. Věřím ale, že uspějeme i v neděli," řekl Špaček.