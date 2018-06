Washington - Robotické vozítko NASA Opportunity přestalo komunikovat kvůli silné prachové bouři na rudé planetě. Bouře zatím rover nezničila - Opportunity stále ještě může obnovit činnost, jakmile se opět vyjasní -, ale jak nebezpečné mohou být bouře na Marsu? táže se server Space.com.

Pro fanoušky románu Marťan Andyho Weira nebo filmu natočeného podle této knihy může být odpověď zklamáním. Bouře na Marsu nejsou úplně tak dramatické, jak jsou líčeny v knize nebo v její filmové adaptaci. Vítr na povrchu planety může dosahovat rychlosti až zhruba 97 kilometrů za hodinu, tedy méně než poloviny rychlosti větru některých hurikánů na Zemi. Není proto podle představitelů NASA dostatečně silný na to, aby rozerval nebo převrátil nějaké velké zařízení.

I když vítr na Marsu dosáhne své nejvyšší rychlosti, není tak silný jako na Zemi. "Atmosférický tlak na rudé planetě je nižší. Takže věci kolem poletují, ale ne tak intenzivně," uvedl vědec NASA William Farrell z Goddardova střediska vesmírných letů v Marylandu.

Film Marťan přesně ukazuje, jak hlavní postava Mark Watney každý den stírá prach ze slunečních panelů, protože částečky marsovského prachu se hromadí a snadno se přichytí vzhledem k tomu, že jsou mírně elektrostatické. Ale bouře na Marsu nejsou tak silné, jak by se podle filmu mohlo zdát.

Přesto mohou bouře na rudé planetě pro lidi představovat riziko. Protože je atmosféra planety řídká, prach podle odborníků neustále poletuje. To by hypoteticky mohlo komplikovat pravidelnou činnost a viditelnost budoucím lidským výpravám. Prachové bouře navíc vytvářejí určitý "druh skleníkového efektu zadržujícího radiaci, která by se jinak ztratila ve vesmíru", což planetu zahřívá, vysvětlil vedoucí marsovských programů Laboratoře tryskového pohonu NASA Rich Zurek. Lidé se podle něj už tak budou muset se zářením vypořádat a tento efekt riziko jen zvýší.

Nadto marsovské bouře mohou dosáhnout impozantního rozsahu: vědci tvrdí, že současná bouře se neustále rozrůstá a případně by se mohla roztáhnout po celé planetě, což bylo na Marsu v minulosti už vidět.

Takže prachové bouře lidi na sousední planetě pravděpodobně neuvězní, ani neutrhnou antény od zařízení, jak se to stalo v Marťanovi. Místo toho bude podle vědců pro lidi pravděpodobnější nebezpečí plynoucí z radiace, z akumulace prachu (kvůli statické elektřině) nebo z méně dramatických rizik spojených s větrem. Technika poháněná sluneční energií bude i nadále bojovat s prachem ulpívajícím na solárních panelech vozítek, jako je Opportunity.

NASA se už nyní vážně zabývá těmito potenciálními hrozbami pro budoucí vesmírné badatele. "Opravdu musíme tyto bouře pochopit v dostatečné míře na to, abychom mohli získat určitý stupeň schopnosti předpovídat je," konstatoval ředitel programu pro výzkum Marsu ve washingtonské centrále NASA Jim Watzin.

Takže se ukazuje, že prachové bouře na Marsu nejsou tak filmově dramatické, jak by si fanoušci Marťana mohli myslet. Přesto NASA pracuje na ochraně budoucích lidských výprav před nebezpečími, která může přinést marsovské počasí.