Svatý Mořic (Švýcarsko) - Mistry světa v soutěži družstev se ve Svatém Mořici stali lyžaři Francie. Ve finále porazili kvarteto Slovenska, jež získalo první medaili v historii šampionátů.

Francie zdolala ve finále Slovensko, které táhly především elitní slalomářky Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová, až díky součtu nejlepších dvou časů. Na jízdy skončil duel vyrovnaně 2:2. Bronz získalo Švédsko, jež už ve čtvrtfinále vyřadilo obhájce titulu Rakušany i s lídrem Světového poháru Marcelem Hirscherem.

V souboji s Norskem získal jediný český bod v poslední jízdě Berndt za rozhodnutého stavu 0:3 po výhře nad Aleksanderem Aamodtem Kildem. "Určitě mě to těší, že jsem ho porazil. Povedl se mi start, měl jsem ho celou dobu za sebou, což bylo dobrý. Nemusel jsem ho sledovat a jel jsem prostě, co to dá," řekl Berndt České televizi.

Vyřazovací duel zahájila Ledecká těsným soubojem s Kristin Lysdahlovou. Česká debutantka na MS, které mohl dnešní paralelní slalom připomínat její závody ve snowboardingu, v závěru mocně dotahovala a prohrála o pouhé tři setiny sekundy.

V druhé jízdě zaostával Krýzl za Leifem Kristianem Haugenem a v závěru český lyžař neprojel brankou. "Samozřejmě nás to mrzí, to se ale nedá nic dělat. Já jsem to pokazil asi nejvíc, protože jsem jako jediný nedojel do cíle. Trošičku jsem zaspal na startu a snažil jsem se ho dohnat. Zariskoval jsem a ještě se mi tak nějak před tím prvním skokem posunuly brejle, tak jsem špatně viděl. Samozřejmě jsem od sebe očekával víc," uvedl Krýzl, který byl v družstvu jediným pamětníkem senzačního vítězství české čtveřice ve finále SP v Garmisch-Partenkirchenu 2010.

Postup Norska pečetila Maren Skjöldová, jež zdolala o devět setin sekundy Dubovskou. Čeští lyžaři tak skončili ve stejné fázi soutěže jako před dvěma lety v Beaver Creeku.

Alexis Pinturault, Tessa Worleyová, Adeline Baudová Mugnierová, Mathieu Faivre se postarali o druhé francouzské zlato v této disciplíně po triumfu na MS 2011. Ve finále vyhrály své souboje slovenské ženy a francouzští muži, kteří předčili Andrease Žampu a Mateje Faláta. Ve prospěch Francouzů v součtu nejlepších dvou časů hovořilo osm setin sekundy. V duelu o třetí místo porazilo Švédsko 3:1 domácí Švýcary.

Zklamáním skončil závod pro úřadující šampiony Rakušany a jejich lídra Hirschera, jenž den poté, co o setinu sekundy přišel o zlato z kombinace, nevyhrál ani jednu ze svých dvou jízd. V úvodním souboji s Belgií ho dokonce porazil Dries van den Broecke, jenž má na kontě pouhých pět startů ve Světovém poháru, zatímco Hirscher má v SP pět celkových prvenství.

Rakouská hvězda však ujistila, že dvě porážky jí sebevědomí nenabourají. "To nemůže hrát žádnou roli. Samozřejmě kdyby se zítra jel paralelní závod, možná by to tak bylo. Ale čekají nás obřák a slalom," řekl Hirscher.

Ve středu je na mistrovství světa ve Svatém Mořici volný den, šampionát pokračuje ve čtvrtek obřím slalomem žen.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici:

Závod družstev:

1. Francie (Baudová Mugnierová, Worleyová, Faivre, Pinturault), 2. Slovensko (Velez-Zuzulová, Vlhová, Falát, Andreas Žampa), 3. Švédsko (Hansdotterová, Pietiläová-Holmnerová, Hargin, Myhrer), 4. Švýcarsko, 5. Rakousko, Norsko, Kanada, Itálie, 9. ČR (Ledecká, Krýzl, Dubovská, Berndt), Belgie, Slovinsko, Rusko, Chorvatsko, USA, Německo, Argentina.