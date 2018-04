Praha - Katalog o výstavě Magdaleny Jetelové, výjimečně graficky zpracovaný průvodce světem cirkusu Cirkus pictus nebo kniha o výtvarníku Svatopluku Klimešovi zvítězily v 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy. Ceny byly předány v letohrádku Hvězda v Praze. Z 255 knih přihlášených do soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 nominovala porota na vítěze 55 titulů. U přihlášených publikací hodnotila grafické a polygrafické zpracování knih. Oceněné publikace budou dále prezentovány na tuzemských a zahraničních výstavách.

"Neobyčejný svět cirkusu se zdá být nekonečnou inspirací umělců a grafických designérů. Tato kniha je velmi dobře provedeným kouskem zvoucím čtenáře do světa bizarního a nečekaného. Je navržená s typografickou disciplínou a má zvláštní 'příchuť' retra," uvedla členka výtvarné komise Zofia Oslislová-Piekarská k publikaci Cirkus Pictus, která se stala nejkrásnější knihou v kategorii odborné literatury.

V kategorii krásné literatury se na prvním místě umístila kniha Paci, paci, pacičky vynikající výrazným typografickým zpracováním. Vítěznou knihou v kategorii pro děti a mládež je Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček. Dílo Vojtěcha Maška bylo nedávno oceněno za výtvarný počin Zlatou stuhou 2018.

Další ocenění se udělovala ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a udělil Cenu Arna Sáňky za knihu New York zine Nikole Logosové. Spolu s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl grafický designér Jakub Gruber za knihu Neradost. Spolek českých bibliofilů zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga, stalo se jím zpracování knihy Záhořovo lože v úpravě Františka Skály a Johany Kratochvílové. Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu za ilustraci edici Jedna báseň, kterou tvoří svazky Koleno a Maryčka Magdonova, Markétě Prachtické a Andree Tachezy.

Nejkrásnějším katalogem se stal průvodce výstavou Magdaleny Jetelové se stejnojmenným názvem, který si odnesl cenu i za polygrafické zpracování. Kniha Póvl, kterou sám ilustroval, svázal a vydal Jan Čumlivski, byla oceněna v kategorii bibliofilie a autorské práce.

Soutěžilo se v sedmi kategoriích, jen do jediné, která se věnuje učebnicím, odborníci nevybrali žádnou. Grafické, ilustrační a polygrafické kvality, v nichž se soutěží, jsou u učebnic podle pořadatelů dlouhodobě nízké.

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá od roku 1965 Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Více informací o aktuálním ročníku soutěže se nachází na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.