Praha - Sousedské slavnosti Zažít město jinak oživily v Praze při svém dvanáctém ročníku téměř 70 míst. Lidé se sešli v Pařížské ulici i poblíž kolonie bezdomovců pod Hlávkovým mostem. Letošním tématem jsou Příběhy naší čtvrti, na mnoha místech se proto pořádaly i komentované vycházky zaměřené na architekturu či historii místa.

Při historické procházce centrem města nazvané Praha ve válce, válka v Praze se tak návštěvníci mohli dozvědět o osudech židovských obyvatel i českých kolaborantů. Příběhy starousedlíků vyslechli návštěvníci setkání v Bubenči, Malešicích nebo Ďáblicích. Památkáři představili chátrající místa jako vyšehradské nádraží nebo nevyužívaná unikátní kotelna na mazut v Libni. O životě "nebydlících" sousedů se lidé mohli dozvědět z několika vycházek spolku Pragulic, kde jsou průvodci lidé bez domova.

Organizátoři předem odhadovali podle předchozích ročníků, že by se mohlo na všech místech vystřídat až 40.000 lidí. Chladné počasí s občasnými děšťovými kapkami venkovnímu posezení příliš nepřálo. Přesto u stánků sousedů postávaly například na Výtoni desítky lidí.

Návštěvníci kvůli počasí vyhledávali i krytá místa, která se veřejnosti otevřela jako součást slavností. Otevřené byly některé kostely či galerie. Například na Palachově náměstí, kde program zajišťovali zejména studenti Filozofické fakulty, která na něm sídlí, byla otevřená galerie Rudolfinum s komentovanou prohlídkou výstavy Nervous Trees Krištofa Kintery nebo interiér pomníku Jana Palacha Dům syna.

Program každého z míst zajišťují dobrovolníci, zapojují se místní sportovní oddíly, spolky, ale i obchody či restaurace. Například v Pařížské tak bylo k ochutnání české pivo, ale i francouzská, gruzínská či kubánská kuchyně. Program doplnil umělecký trh. V podchodu pod Hlávkovým mostem v Holešovicích nabízely své dobroty Kuchařky bez domova. Na většině z 68 míst, která se do dnešních sousedských slavností zapojila, se ale lidé podělili o to, co sami uvařili či upekli.

Součástí programu byla také hudební vystoupení, divadelní představení, výtvarné dílny, výměnné bazary oblečení, knih nebo gramodesek i soutěže v různých dovednostech či sportech. Lidé si mohli například zahrát petanque nebo zacvičit pilates. Kromě Prahy se letos akce koná v dalších 20 městech po celé republice. Někde bude pokračovat i příští víkend, v Praze například v Michli nebo v Krči.