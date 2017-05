Utkání ČR - Rusko na turnaji Českých hokejových her seriálu Euro Hockey Tour 30. dubna v Českých Budějovicích. Tomáš Hyka z ČR se raduje z prvního gólu.

Paříž - Soupisku české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Paříži rozšířil útočník Tomáš Hyka. Čtyřiadvacetiletý hráč je šestým debutantem na šampionátu v kádru trenéra Josefa Jandače, nastoupit by mohl již do dnešního odpoledního zápasu proti Bělorusku. Do utkání však vstoupí jako třináctý útočník.

Český tým má aktuálně na soupisce dva brankáře, sedm obránců a 13 útočníků. Celkem mohou trenéři využít 25 hráčů, tři místa jsou rezervovaná pro gólmany.

S týmem v dějišti turnaje ještě trénují beci Jan Kolář a Libor Šulák a útočníci Dominik Kubalík s Jakubem Lvem. Dva z nich by se mohli ještě dočkat dopsání na soupisku v případě, že se vedení reprezentace nerozhodne pro některého z hráčů ze zámoří; v play off NHL například ještě hraje útočník Vladimír Sobotka. Třetí místo pro brankáře by měl zaplnit Dominik Furch.