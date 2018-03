Jablonec nad Nisou - Dort s motorkou z marcipánu a pořádného hobla dostal Jaroslav Soukup na rozloučenou s biatlonovou kariérou. První český biatlonový olympijský medailista se dnes s běžkami a malorážkou rozloučil při supersprintu v Jablonci nad Nisou a těšil se na víkendy s rodinou.

Slzy dojetí bronzovému muži ze sprintu na olympiádě v Soči před čtyřmi lety na rozloučenou netekly. Vypadal uvolněně, usmíval se a poslední závod kariéry si užíval. S diváky si plácal, vyzýval je k fandění a rozdával kartičky s podpisy.

"Byla tady skvělá atmosféra. Vychutnal jsem si to," řekl pětatřicetiletý Soukup. "V kariéře se mi občas něco povedlo a výsledky byly. Bylo to díky partě. Díky moc a čau," zamával všem. Parťáci z reprezentace se ho pak chopili a při hoblu ho házeli pořádně vysoko. Soukup se ve vzduchu usmíval a dělal gesta do publika.

"Uvědomil jsem si, že přichází změna a hlavně budu s rodinou. Jsem rád. Konečně můžu být s dětmi," řekl Soukup a těšil se na volné víkendy. "To je důležité, protože v biatlonu se člověk neohlíží na víkendy a svátky. Teďka už konečně budu vědět, kdy je jaký svátek. Doteď jsem to netušil, jen Vánoce jsem věděl," smál se.

S kolegy z reprezentace se loučil poprvé při Světovém poháru na Holmenkollenu. V Norsku se po štafetě pila slivovice. "Moc jsem nevěděl, jak nepijeme, co přivézt, ale slivovice byla dobrá," usmíval se Soukup. Další loučení nastalo o minulém víkendu v Jablonci při hokeji a posezení, na kterém si vyslechl od všech ovace vstoje.

"Není potřeba komentovat, co Jarda dokázal. Mám ho za muže velkých závodů," vysekl Soukupovi poklonu Ondřej Moravec. "Má medaile ze všech vrcholných akcí, to je jeho deviza. Klobouk dolů, co dokázal," doplnil Michal Krčmář.

Na stadionu se po exhibici promítaly na velkoplošné obrazovce i fotografie mapující Soukupovu kariéru od mládí. "Je to dlouhá doba, co jsem biatlon dělal. Starý fotky, to byla sranda. A jak jsem se změnil? Z mladého klučiny je starý pardál," řekl Soukup.

Cenné kovy má z univerziády, mistrovství Evropy, světového šampionátu i olympijských her. "Sám netuším, proč, ale měl jsem dobrou přípravu a štěstí. A jak to říct slušně, nebyl jsem z toho vybobkovanej. Prostě jsem jel, na co jsem měl," pronesl.

Kariéru málem ukončil už před šesti lety. V létě roku 2012 měl těžký pád na horském kole a měl mimo jiné i zlomenou lopatku. "Měsíc jsem byl v nemocnici, to bylo těžké období," vzpomínal. Rychle se ale tehdy zotavil a přidal další úspěchy.

Nově bude nejspíše pracovat na Olympu, věnovat se rodině, rodinnému domu a svému koníčku: motorkám Pionýr. "Mají jednoduchý motor, který dokážu opravit. Už mám všechny modely, akorát nejsou v cajku všechny," rozzářil se Soukup, který má i stroj Harley-Davidson 1200 sportster. "Choppera, o tom jsem vždycky snil. Je to nejlevnější model, jsem skromný kluk, ale je to srdcovka," doplnil Soukup.