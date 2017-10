Praha - Soudkyně trestní kauzy spojené s privatizací OKD Iva Fialová odhaduje, že rozsudek by mohla vynést v lednu. Dnes chtěla vyslechnout další čtyři svědky, k soudu se však dostavili jen dva. Současný generální ředitel Komerční banky a bývalý zaměstnanec Fondu národního majetku (FNM) Jan Juchelka navíc odmítl vypovídat. Fialová řekla po skončení jednání novinářům, že jeho svědectví bude při objasňování případu chybět.

Obžalobě čelí u Obvodního soudu pro Prahu 2 znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti. Na lavici obžalovaných dále sedí dva bývalí místopředsedové FNM Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti.

Svědek Juchelka působil ve FNM od poloviny 90. let a v době, kdy se vyjednávalo o prodeji státního podílu těžařské firmy, byl předsedou výkonného výboru fondu. "Fond národního majetku vždy postupoval podle zákona o velké privatizaci a zákona o fondu národního majetku, tak tomu bylo i v případě OKD. Vzhledem k tomu, že mi není známo, o co se opírá obžaloba proti mým bývalým kolegům, využívám práva nevypovídat, abych nepřivodil trestní stíhání sobě nebo svým blízkým," uvedl dnes stručně.

Svědčila tak pouze Jitka Doležalová, která v předmětné době působila na ministerstvu privatizace. Do kauzy ale světlo nevnesla, protože odmítla, že by měla cokoliv společného s materiálem zpracovaným Fondem národního majetku k privatizaci OKD jako podklad pro tehdejší vládu.

Další výslechy svědků má soud naplánované na 27. října a 24. listopadu. "Do konce roku chci provést všechny důkazy. Těsně po konci roku bychom mohli mít závěrečné řeči, takže v lednu by to mohlo skončit," uvedla soudkyně. Upozornila ale zároveň, že hlavní líčení mohou protáhnout další návrhy na doplnění dokazování ze strany obhájců, o kterých zatím neví.

Všichni obžalovaní vinu odmítají. Argumentují mimo jiné tím, že fond byl pouhým administrátorem privatizace a odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu.

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, a tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Ministrem financí byl v dané době současný premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který bývá kvůli údajně nevýhodné privatizaci terčem kritiky a který má v trestní věci postavení svědka. Výtky odmítá, vláda podle něj OKD prodala za nejvyšší nabízenou cenu.