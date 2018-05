Praha - Soud dnes zprostil viny znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti OKD, jenž vedl k údajně nevýhodnému prodeji firmy. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem. Verdikt, který padl po dvou a půl letech od začátku hlavního líčení, není pravomocný. Odůvodnění rozsudku je podle státního zástupce Tomáše Černého velmi neobjektivní. S osvobozujícím rozsudkem nesouhlasí a na místě se proti němu odvolal.

"Přípravné řízení bylo provedeno velice ledabyle a soud byl nucen nahrazovat činnost orgánů přípravného řízení," konstatovala hned ze začátku odůvodnění soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Iva Fialová. Soud si musel podle Fialové sám vyžádat důkazy, které byly v době přípravného řízení známy. "Nicméně policie ani státní zástupce si práci s jejich obstaráním nedali, natož, aby je zohlednili v obžalobě," upozornila Fialová. Jde podle ní zejména o záznam z jednání vlády z roku 2004.

Soudkyně připomněla, že obžaloba byla podána až deset let po prodeji společnosti, navíc podle ní obsahuje řadu nedostatků. "Přestože policie musela vědět, že složitost této věci bude značná a že dokazování bude obtížné, z 25 svědků jich bylo 20 vyslechnuto pouze na záznam do protokolu o podání vysvětlení, tedy v dalším řízení procesně nepoužitelně," řekla. Někteří důležití svědci podle ní navíc v mezidobí zemřeli.

Doucha podle obžaloby vypracoval hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění firmy směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů, které OKD vlastnila. Kuta se Škurkem vypracování posudku zadali. Státní zástupce pro ně na konci dubna navrhl podmíněné tresty a zaplacení způsobené škody. S náhradou škody odkázal soud stát na civilní řízení.

Prodej akcií OKD schválila v roce 2004 vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Státní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, státu tak vznikla při prodeji škoda přes 5,7 miliardy korun.

Výše škody je podle Fialové diskutabilní. "Vychází se z toho, že (podíl) mohl být prodán za o šest miliard vyšší sumu, ale vůbec není řešeno to, zda byl za tuto cenu minoritní podíl vůbec prodejný," vysvětlila soudkyně. "Nelze počítat s tím, za kolik by se dalo prodat, ale s tím, zda je někdo určitou částku ochoten zaplatit. Takový nikdo neexistoval a vláda si toho byla velmi dobře vědoma," dodala soudkyně.

Podle soudkyně postupoval Doucha podle svého odborného přesvědčení. "Soud na základě provedeného dokazování s přihlédnutím k přímému hodnocení výpovědi obžalovaného Douchy (...) nemá za to, že by bylo možné mít za prokázané, že by obžalovaný úmyslně podhodnotil předmětný balík akcií společnosti OKD," uvedla Fialová.

Posudek podle soudu navíc nesloužil k určení prodejní ceny.

Ministerstva a vláda měly podle Fialové možnost podklady předložené FNM odmítnout jako zjednodušující a žádat jejich doplnění nebo dovysvětlení. V žádném případě z dokazování neplyne, že obžalovaní Kuta a Škurek, potažmo FNM dali do vlády jako objektivní fakt, jaká je správná hodnota podílu státu v OKD, uvedla Fialová. Cena, za kterou byl nakonec podíl prodán, nebyla stanovena na základě Douchova posudku, ale šlo o politické rozhodnutí zohledňující řadu dalších aspektů prodeje a jeho důsledků, dodala soudkyně.

Odůvodnění soudu v kauze OKD není objektivní, řekl žalobce

Odůvodnění soudkyně Ivy Fialové v kauze privatizace těžební společnosti je podle státního zástupce Tomáše Černého velmi neobjektivní. S osvobozujícím rozsudkem nesouhlasí a na místě se proti němu odvolal. Fialová dnes zprostila viny znalce Rudolfa Douchu, jehož posudek vedl k údajně nevýhodnému prodeji firmy, i další dva obžalované, kteří měli privatizaci na starosti. Černému vytkla mimo jiné chyby v přípravném řízení.

"S rozsudkem zcela zásadně nesouhlasím a to dnešní ústní hodnocení považuji za velmi neobjektivní. Vyčkáme nicméně na písemné odůvodnění soudu a poté bude odůvodněno odvolání státního zástupce," řekl novinářům po vyhlášení rozsudku Černý.

Fialová dnes uvedla, že přípravné řízení bylo vedeno ledabyle a soud si některé dostupné důkazy musel obstarat sám. Černému také vytkla, že obžalobu podal až po deseti letech od prodeje firmy, v roce 2014.

"Soud kritizoval to, že obžaloba byla podána po deseti letech. Podotýkám, že skutek se stal v roce 2004, teprve v roce 2011 bylo trestní oznámení, na základě kterého trestní orgány konaly," upozornil ale Černý. Na další dotazy odpovídat nechtěl. "Nechtěl bych to komentovat přes média, podrobně to odůvodním ve svém odvolání," dodal žalobce.