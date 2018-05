Zlín - Krajský soud ve Zlíně dnes zprostil bývalého hokejového reprezentanta a neúspěšného podnikatele Romana Čechmánka obžaloby z podvodu. Souvisela právě s jeho neúspěšným podnikáním, při němž se Čechmánek zadlužil. Podle státního zástupce si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Škoda činila podle spisu asi 15 milionů korun. Čechmánek podvodný úmysl odmítal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce, jenž navrhoval trest v rozmezí šesti let a čtyř měsíců až sedmi a půl roku, se na místě odvolal.

Podle výroku soudu se nepodařilo prokázat v Čechmánkově jednání úmysl někoho poškodit. "Soud dospěl k názoru, že důkazy spíše svědčí o tom, že obžalovaný nechtěl úmyslně spáchat trestný čin či případně, že by s touto skutkovou podstatou a jednáním byl srozuměn. Obžalovaný, jak zde bylo prokázáno, činil určité kroky ke zpeněžení svého majetku. Viz prodej apartmánu v Čeladné, viz zapojení aktivit investorů do pivovaru, které měly přinést peníze v hodnotě přes 20 milionů Kč," řekl předseda senátu Radomír Koudela.

Podvodu se měl olympijský vítěz z Nagana podle obžaloby dopustit mezi lety 2011 až 2014 ve Zlíně a Holešově. Jak už dříve uvedl státní zástupce Petr Matoušek, sedmačtyřicetiletý bývalý hokejista uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Dále prý odebíral na základě smluv služby, stavební materiál a bytové či restaurační vybavení. Ani podmínky těchto smluv údajně nebyl schopen plnit.

"S rozhodnutím soudu se vůbec neztotožňuji. Stěžejní otázkou v tomto případě je prokázání subjektivní stránky (úmyslu). Soud je toho názoru, že jsme ji neprokázali, já mám názor opačný," uvedl Matoušek.

Čechmánek nechtěl rozsudek příliš komentovat. "Něco k tomu říkat by bylo předčasné. Každopádně určitě ještě státní zástupce podá odvolání a uvidíme. Jediné, co člověk může říct, tak že jsem rád, že vlastně to po tak dlouhé době skončilo," sdělil.

Čechmánek si na své podnikatelské záměry půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Jeho dluh dosáhl podle odhadů zhruba 100 milionů korun. Od roku 2013 je muž v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek. Čechmánek už před časem uvedl, že kdyby se v konkurzu prodával majetek za tržní ceny, věřitelé by všechny pohledávky dostali. Byl však údajně vydán napospas konkurznímu správci. Jak dnes u soudu uvedl znalec z oboru ekonomiky Petr Janíček, při zpeněžení veškerých Čechmánkových aktiv by došlo pravděpodobně k uhrazení všech závazků.

Čechmánek provozoval ve Zlíně minipivovar s restaurací, po zhruba roce fungování jej však musel zavřít. Opravoval také bytový dům v Holešově, koupil si bývalý domov důchodců v Prostějově. Investoval i do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a v Čeladné.

Bývalý brankář Zlína, Jihlavy, Vsetína, Philadelphie, Los Angeles, Karlových Varů, Hamburku, Linköpingu a Třince ukončil kariéru v roce 2009. Nyní vede jako trenér hokejisty druholigového Hodonína.