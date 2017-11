Praha - Pražský vrchní soud dnes zpřísnil trest drogovému dealerovi Vítězslavu Meišnerovi, který podle rozsudku dodával kokain a extázi mimo jiné i reprezentačnímu fotbalistovi Ondřeji Vaňkovi. Meišner namísto šesti let stráví za mřížemi 8,5 roku. Verdikt je pravomocný.

Policie sledovala bývalého hráče pokeru Meišnera od roku 2015 a odposlouchávala mu telefon. Zjistila, že mladík dovážel drogy do Česka a buď je prodával různým lidem, nebo je předával spolupachateli Patriku Barančíkovi, který je distribuoval v ČR a na Slovensku. Barančíkovi dnes odvolací senát na návrh státní zástupkyně rovněž zvýšil trest, a to z pěti na osm let.

Předseda odvolacího senátu Bohumil Kalát připustil, že uložené tresty jsou velmi přísné. Podle něj však nebyly splněny podmínky pro to, aby je soud mohl uložit pod zákonnou sazbou, která činí osm až 12 let.

Součástí trestního spisu je i řada odposlechnutých hovorů mezi Meišnerem a Vaňkem z doby, kdy záložník hrával za Plzeň. Fotbalista dealerovi mimo jiné sděloval, že jde na diskotéku a "zkusí prášek", který je "dobrý s kokešem". Jindy říkal "potřebuju to pro kluky z Plzně" nebo "když je volno, tak všichni hulí".

Soudkyně pražského městského soudu dala v červnu podnět k Vaňkovu stíhání s tím, že jako svědek při hlavním líčení nemluvil pravdu. Podle informací Českého rozhlasu policie Vaňka pro možnou křivou výpověď od září prověřuje, žádné obvinění zatím nepadlo.

Vaněk, který teď hraje v ruské Ufě, u soudu v minulosti zkušenosti s drogami popřel. Přiznal pouze, že užíval kamagru - přípravek pro lepší sex. Některé odposlechy komentoval tak, že byl opilý nebo že "machroval". O výrazu "kokeš" tvrdil, že neoznačuje kokain, ale konkrétní značku piva.

Vedle Vaňka svědčil v dealerově kauze i další reprezentant, plzeňský fotbalista Jan Kopic. Uvedl, že Meišnera zná přes Vaňka a že mu na Vaňkův popud půjčil půl milionu korun zhruba měsíc poté, co se seznámili. O tom, že by "Víťa" prodával drogy, prý nevěděl, stejně jako netušil, na co Meišner peníze potřebuje.

Vaněk nastoupil za národní tým naposledy v září 2015, tehdy byl jako spolujezdec u noční autohavárie spoluhráče Davida Limberského.