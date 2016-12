Praha - Městský soud v Praze zamítl insolvenční návrhy na provozovatele slevového portálu NákupvAkci.cz, firmu Garuma. V návrzích chyběly podle soudu například některé podrobnosti o pohledávkách a další potřebné údaje. Vyplývá to z informací v insolvenčnímr ejstříku. Společnost Garuma ČTK sdělila, že se proti rozhodnutí soudu do 14 dnů odvolá a zároveň podá další opravený insolvenční návrh. Jeden návrh podala v polovině prosince firma Hostely Praha a další krátce poté sama Garuma. Portál NákupvAkci.cz vyšetřuje policie kvůli možným podvodům, poškozených budou zřejmě tisíce. Firma tvrzení o podvodu odmítá, lidé prý budou odškodněni.

Jeden z největších tuzemských slevových portálů NákupvAkci.cz v polovině prosince ukončil činnost a rozhodl se podat na sebe návrh na insolvenci. Zdůvodnil to v prohlášení na svém webu navyšujícími se ztrátami, které za šest let fungování portálu dosáhly 45 milionů korun. Stejnou částku uvedla Garuma i v insolvenčním návrhu jako celkovou sumu svých dluhů.

Společnost Hostely Praha ve svém insolvenčním návrhu sdělila, že jí Garuma dluží asi 1,28 milionu korun. Portál NákupvAkci.cz totiž podle Hostelů Praha prodal lidem vouchery na ubytování, Hostely Praha pak klienty portálu ubytovaly, ale od Garumy za to nedostaly dohodnutou část peněz z prodeje voucherů.

Městský soud ale insolvenční návrhy Hostelů Praha i Garumy v rozhodnutí z 23. prosince odmítl. Podle soudu v návrzích chybí třeba konkrétní údaje o vzniku a splatnosti pohledávek Garumy a náležitosti nesplňuje ani seznam majetku a zaměstnanců Garumy. Navrhovatelé se mohou proti usnesení soudu do 15 dnů od doručení odvolat.

Majitel NákupvAkci.cz Tomáš Karaba v prohlášení na stránkách portálu uvedl, že k finančním problémům serveru přispělo tvrdé konkurenční prostředí či bývalí zaměstnanci, kteří odešli ke konkurenci a poškozovali podle něj jméno portálu.

Pražská policie dnes oznámila, že se detektivové v souvislosti s portálem zabývají podezřením ze spáchání trestného činu podvodu. Poškozených mohou být tisíce, sdělil policejní mluvčí Jan Daněk. ČOI obdržela v průběhu roku zhruba desítku stížností od nespokojených klientů portálu. "Stěžovali si v drtivé většině na to, že nedostali zaplacené zboží nebo službu," uvedl již dříve mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Firma ale v dnešním prohlášení odmítla, že by podvedla tisíce lidí. Poškození zákazníci i partneři budou podle ní určitě alespoň částečně odškodněni. "Podle rychlého neoficiálního odhadu může zůstatková hodnota majetku po slevovém portálu nakupvakci.cz přesahovat 20 mil. Kč," uvedla firma. Doména má prý hodnotu asi 14 milionů, klientská databáze tři miliony, partnerská databáze a know how po dvou milionech a movitý majetek asi milion korun. "V minulém týdnu obdržel majitel portálu napupvakci.cz několik nabídek na odkup domény, zákaznických a partnerských databází a know how," dodala společnost.