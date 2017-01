Washington - Americký soud v sobotu dočasně zakázal vyhošťování cizinců, kteří již jsou na území Spojených států a vztahuje se na ně migrační výnos nového prezidenta Donalda Trumpa. Soud ochránil před výkonem Trumpova příkazu až několik stovek lidí, které úřady většinou zadržely na letištích s platnými americkými vízy a hrozila jim deportace. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Newyorská soudkyně Ann Donnellyová vyhověla žalobě Americké unie občanských práv (ACLU), která napadla Trumpovo rozhodnutí nevpustit do země lidi z některých muslimských států, kteří jsou již v tranzitním prostoru letišť. Soudní příkaz tyto osoby, jichž jsou podle odhadů ACLU až dvě stovky, chrání před vyhoštěním a zaručuje jim možnost zůstat v USA.

"Popravdě, ani nevíme, jestli bude lidem povoleno nastoupit do letadel. Tento příkaz ochrání ty, kterým bude umožněno stanout na americké půdě," přiblížil právník ACLU Lee Gelernt.

Americké aerolinky začaly po pátečním vydání Trumpova nařízení z letů do USA vylučovat obyvatele Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, jejichž vstup do USA prezident dočasně zakázal. Někteří z těch, co se do USA dostali, byli zadrženi na letištích. Kvůli tomu například před newyorským terminálem J.F.Kennedyho demonstrovalo několik stovek Američanů.

Trump, který zároveň dočasně pozastavil proces přijímání imigrantů do USA, hodlá omezení uvolnit až po zpřísnění prověrek potenciálních přistěhovalců ze zemí, jež Washington považuje za rizikové vzhledem k terorismu. Prezident v sobotu prohlásil, že jeho krok funguje a není namířen proti muslimům.

Trumpův příkaz odsoudili nejen demonstranti či řada politiků Demokratické strany, ale i vedení mnoha technologických firem zaměstnávajících řadu cizinců.