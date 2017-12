Právě zveřejněno

Praha - Zadlužená kladenská huť Poldi půjde do konkurzu. Dlužníkovi se nepodařilo zajistit další financování, výroba podniku už měsíce stojí a zaměstnanci nedostávají výplaty. Usnesení o přeměně reorganizace podniku v konkurz bude vyhlášeno v blízké době, řekla na dnešním jednání u Krajského soudu v Praze soudkyně Jitka Sobková. Zhruba 150 zaměstnanců Poldi a její sesterské společnosti Poldi Trade čeká propouštění. Insolvenční správce Adam Sigmund uvedl, že se bude snažit prodat huť jako celek, aby se co nejvíc uchovala její hodnota a v budoucnu mohla být výroba případně obnovena.

"Označit to za konec Poldi bych nechtěl, protože pokud se podaří ji prodat jako celek, tak může pod novým investorem pokračovat. A o to se budeme snažit," řekl Sigmund novinářům. O koupi podniku se podle něj předběžně zajímala jedna německá firma. "Budeme s tímto zájemcem v kontaktu. Doufáme, že se objeví i další zájemci a že se nám podaří dosáhnout co nejvyšší ceny," uvedl. O způsobu prodeje podniku rozhodnou věřitelé. "Budeme se snažit postupovat co nejrychleji, ale odhadoval bych to v řádech měsíců," řekl Sigmund.

Zbývajících 149 zaměstnanců obou firem podle něj nemůže počítat s tím, že budou dostávat mzdy a že si udrží práci. Propouštění se bude týkat pravděpodobně všech. Sigmund poukázal na to, že budou mít nárok na odstupné a náhradu mzdy za výpovědní dobu. "Tyto pohledávky jsou přednostní. Navíc zaměstnanci mají ochranu čili mohou uplatnit své nároky u úřadu práce a ten je vyplatí. A pak se místo nich přihlásí do insolvence," uvedl správce.

Souhrnná výše pohledávek za Poldi i její sesterskou společnost Poldi Trade, která míří rovněž do konkurzu, je podle Sigmunda 1,1 miliardy korun. "Co narostlo, jsou zapodstatové pohledávky, které vznikaly v průběhu reorganizace. Ty jsou dnes asi ve výši 200 milionů korun. Část z nich je splatná, část se teprve stane splatnou," upřesnil správce.

Podmínkou reorganizace povolené letos na jaře bylo mimo jiné splacení pohledávek, jež vznikly v době, než se Poldi dostala do úpadku. Na posledním jednání soudu byla lhůta prodloužena do dneška. Sigmund ale uvedl, že se nic nezměnilo a reorganizační plán stále není naplňován. Zástupce dlužníka potvrdil, že financování se nepodařilo zajistit.

Podle Sobkové byla situace předvídatelná, protože dlužník neplnil povinnosti vyplývající z reorganizačního plánu, a stanovil si dokonce opatrovníka. Podle státního zástupce plnění plánu vůbec nezačalo. Financování podniku se mělo řešit před povolením reorganizace, uvedl.

Kladenská huť Poldi bývala pýchou českého průmyslu, slavná ocelárna patřila k největším firmám v zemi. Nyní patří společnost Poldi skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru, jednatel je Ital Adriano Zambon. Podnik tvoří provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování.

Problémy Poldi Kladno začaly už po roce 1989, kdy se nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Privatizoval ji podnikatel Vladimír Stehlík, který s oborem neměl zkušenosti a chyběl mu i kapitál. Pod jeho vedením se postupně součásti holdingu dostaly do konkurzu a zastavily výrobu.