Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes začne zabývat další žalobou italské společnosti Grandi Stazioni, která souvisí s ukončením pronájmu pražského hlavního nádraží. Firma po ministerstvu financí a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) chce zhruba 210 milionů korun jako náhradu za peníze investované do oprav nádraží. Původně požadovala 776 milionů korun, z této sumy však SŽDC loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci. Žalovaná částka se tak snížila.

SŽDC tento týden oznámila, že opravené odbavovací haly zatéká a další rekonstrukce si může vyžádat až stovky milionů korun. Podle Grandi Stazioni se však dohoda o rekonstrukci haly netýkala zastřešení a zatékání není novým problémem.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

V minulém týdnu soud nepravomocně rozhodl, že historická Fantova budova patří SŽDC, která loni objekt koupila od Českých drah (ČD). Grandi Stazioni v žalobě napadla platnost smlouvy o převodu nádraží a Domáhala se určení, zda budova majetkem SŽDC, nebo zda stále patří původnímu majiteli, ČD.

Podobnou žalobu italská firma podala také v souvislosti s převodem nové odbavovací haly na správu železnic. Poslední žalobou se pak firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor. Tyto žaloby zatím soudy nezačaly projednávat.