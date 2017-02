Praha - Spor o platnost závěti, podle níž má bývalý středočeský hejtman David Rath zdědit veškerý majetek po svém otci Ratmírovi, dnes začal projednávat soud. Rathův starší bratr Michal zpochybňuje, že testament skutečně napsal a podepsal Ratmír. Zároveň také tvrdí, že jeho sourozenec zanedbal péči o svého otce. Právnička Davida Ratha to odmítla.

Závěť, které se spor týká, vznikla v srpnu 2014, tedy dva měsíce před smrtí Ratmíra Ratha. Soudkyně Irena Voštová dnes přečetla prohlášení zdravotní sestry, která pracovala v jeho ordinaci a u pořízení testamentu byla jako svědek. Podle sestřičky inicioval sestavení závěti Ratmír poté, co se dostavil do práce pozdě a se srdečními problémy. Udělala mu prý vyšetření EKG, které poslala mailem Davidu Rathovi, a ten pak otce telefonicky přesvědčil, že musí okamžitě do nemocnice. Dokument sepsali před příjezdem sanitky.

"Pan profesor mě poprosil, zda mu budu svědkem při napsání závěti a zda to i písemně na tu závěť napíšu. To jsem udělala, protože to bylo jeho přání a jelikož jsme tam byli jen sami dva," uvedla. "Kopii závěti jsem poslala na mail Davida Ratha. Co bylo dál, už nevím," uzavřela.

Ani jeden ze znesvářených bratrů dnes k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 nedorazil. Michal Rath trvá na tom, že se jeho otec nikdy nezmínil o tom, že by ho chtěl vydědit. Poukázal mimo jiné na to, že závěť nemá náležitou formu veřejné listiny a že v době, kdy byla údajně sepsána, Ratmír utrpěl infarkt myokardu.

David Rath vzkázal, že závěť splňuje všechny podmínky stanovené zákonem a je výrazem otcovy svobodné vůle. Jeho právnička soudu předložila lékařské zprávy z nemocnic, podle nichž byl Ratmír Rath psychicky v pořádku.

V prohlášení zaslaném ČTK David Rath zdůraznil, že otec dokument sepsal vlastní rukou, za přítomnosti nestranného svědka a několik měsíců před svou smrtí, přičemž on u sepsání nebyl a testament obdržel od svědka až posléze. Poté ho předal notáři, který řeší dědické řízení.

"Důvodem sepsání závěti byl fakt, že Michal Rath se s otcem v posledních letech nestýkal, nestaral se o něho a nepomáhal mu. Navíc měl s otcem i časté konflikty, které třiaosmdesátiletý pán nesl velmi těžce,“ uvedl bývalý hejtman. Tvrdí, že po propuštění otce z nemocnice po operaci srdce ho Michal Rath nenavštívil ani mu nezavolal, nezajímal se o jeho zdravotní stav a následně prý nejevil zájem ani o organizaci pohřbu.

Součástí dědictví po Ratmírovi by mělo být i osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha, když ho v roce 2012 zadržela kvůli údajné korupci. Bývalý hejtman tehdy uvedl, že peníze jsou otcovy úspory. V souvislosti s trestním stíháním svého bratra se Michal Rath snažil v dědickém řízení prosadit, aby David Rath po otci nemohl zdědit vůbec nic, a to proto, že údajnou trestnou činností poškodil celou společnost, a tedy i svého otce.

Spor o platnost závěti bude pokračovat v květnu, kdy chce soudkyně vyslechnout oba bratry i zdravotní sestru. Předem avizovala, že jednání se kvůli případnému vypracování znaleckých posudků může protáhnout na několik let.