Praha - Italská společnost Grandi Stazioni musí upřesnit a lépe označit důkazy, na základě kterých v žalobě požaduje zhruba 210 milionů korun po Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC). Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes začal zabývat další žalobou firmy, která souvisí s ukončením pronájmu pražského hlavního nádraží. Firma má na vysvětlení sporných věcí 40 dní. Soudkyně Lenka Vávrová dnes upozornila, že pokud firma spis nedoplní, může být její žaloba zamítnuta.

Grandi Stazioni chce peníze jako náhradu za investice do oprav nádraží. Původně požadovala 776 milionů korun, z této sumy však SŽDC loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci. Žalovaná částka se tak snížila.

"Grandi Stazioni bude muset doplnit skutková tvrzení, jak k jednotlivým částkám dospěla," řekla dnes Vávrová. Uvedla také, že firma bude muset doplnit důkazy podporující její tvrzení a označit je ve spise. Advokát SŽDC Jiří Dukát nárok firmy zpochybnil. Podle něj dostala zaplaceny všechny faktury, které vystavil zhotovitel stavby.

SŽDC tento týden oznámila, že do opravené odbavovací haly zatéká a další rekonstrukce si může vyžádat až stovky milionů korun. Podle Grandi Stazioni se však dohoda o rekonstrukci haly netýkala zastřešení a zatékání není novým problémem.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

V minulém týdnu soud nepravomocně rozhodl, že historická Fantova budova patří SŽDC, která loni objekt koupila od Českých drah (ČD). Grandi Stazioni v žalobě napadla platnost smlouvy o převodu nádraží a domáhala se určení, zda budova je majetkem SŽDC, nebo zda stále patří původnímu majiteli, tedy ČD.

Podobnou žalobu italská firma podala také v souvislosti s převodem nové odbavovací haly na správu železnic. Poslední žalobou se pak firma domáhá zhruba 1,26 miliardy korun za ušlý zisk z dalšího pronájmu nádražních prostor. Tyto žaloby zatím soudy nezačaly projednávat.