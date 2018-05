Prostějov - Prostějovský okresní soud dnes vzal do vazby muže podezřelého z předloňského útoku na tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě v Prostějově. Soud o tom rozhodl na základě žádosti státního zástupce, a to pravděpodobně mimo soudní budovu. Novináře o rozhodnutí informovala před budovou soudu Zuzana Burešová z informační kanceláře.

Případ napadení dvojnásobné wimbledonské vítězky olomoucká krajská policie vyšetřovala jako vydírání, loni v listopadu ho odložila. Nyní jej znovu otevřel útvar policejního prezidia. Muž byl zadržen v úterý.

"Je to pro mě samozřejmě dobrá zpráva, ale celá kauza pro mě skončí pravomocným odsouzením pachatele," vzkázala osmadvacetiletá Kvitová pro média z Paříže, kde se připravuje na grandslamové French Open, na němž bude patřit mezi favoritky.

"Okresní soud v Prostějově dnes rozhodl ve vazebním zasedání o vzetí obviněného do vazby v trestní věci poškozené P.K. Pokud jde o další informace, odkazuje Okresní soud v Prostějově na tiskové zprávy Policejního prezidia ČR. Bohužel, další informace podat nemůžeme," uvedla Burešová. Pracovnice soudu neuvedla ani důvody, kvůli kterým byl muž vzat do vazby. V úvahu připadá vazba útěková, kdy by se podezřelý mohl vyhýbat trestnímu stíhání.

O vzetí do vazby rozhodovala soudkyně zřejmě mimo prostory soudu, v úředních hodinách eskorta muže do jednacích místností nepřivedla. Důvodem mohla být obava o prozrazení identity podezřelého muže, například kvůli výpovědi dalších svědků.

Podle informací České televize jde o muže, který má mít vazby na olomouckou drogovou scénu. V minulosti byl údajně vyšetřovaný v souvislosti s útoky na seniory. Bližší informace k případu dnes mluvčí Policejního prezidia Ivana Nguyenová poskytnout odmítla. "Informovali jsme ve středu prostřednictvím twitteru o otevření případu, nic jiného uvolňovat nebudeme," řekla dnes ČTK Nguyenová.

K přepadení došlo 20. prosince 2016, Kvitová při něm utrpěla vážné poranění levé ruky, v níž drží raketu. Podrobila se komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Rekonvalescence trvala řadu měsíců, na turnaje se vrátila loni v květnu při French Open. Nyní znovu patří do elitní světové desítky a vyhrála už čtyři turnaje.

Loni v listopadu policisté oznámili, že případ odkládají. Pachatele se kriminalistům ani přes stovky podnětů od veřejnosti a rozsáhlé vyšetřování dopadnout nepodařilo, případem se zabývali 11 měsíců.

Kauzu policisté původně vyšetřovali jako těžké ublížení na zdraví, později ji překvalifikovali na zločin vydírání, za což pachateli hrozí pět až 12 let vězení. Podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického pachatel zřejmě netušil, že útočí na tenisovou hvězdu. Vyloučil také, že by si Kvitová zranění způsobila sama.

Kvitová při výslechu agresora podrobně popsala a policisté několik dní po incidentu zveřejnili jeho předběžnou podobu: šlo podle ní o muže ve věku do 35 let, vysokého asi 180 centimetrů, se světlou pletí, hnědýma očima a krátkými hnědými vlasy. Vypsána byla také odměna za informace vedoucí k jeho dopadení. K původním 100.000 korun, které po útoku nabídl prostějovský tenisový klub, přidal muž, jenž nechtěl zveřejnit svou totožnost, ještě 400.000 korun.