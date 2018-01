Láhaur (Pákistán) - Speciální soud v pákistánském Láhauru ve čtvrtek poslal jednadvacetiletou Češku zatčenou ve středu na místním letišti s devíti kilogramy heroinu na 14 dní do vyšetřovací vazby. Dnes o tom informoval pákistánský web Customs Today.

Ministerstvo zahraničí ČR dnes ČTK potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. Termín soudního líčení stanoven nebyl, uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Toto soudní líčení má rozhodnout o případné vině české občanky,

Mladou ženu na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Podle zdrojů Customs Today Češka vypověděla, že věděla o předmětech ukrytých v jejím zavazadle, nevěděla však, že jde o heroin.

Tajemník pákistánského velvyslanectví v Praze řekl iDnes, že celníci Češku zadrželi na základě tajné informace. Podle zpravodajského webu to znamená buď, že dívku někdo udal, aby odlákal pozornost od mnohem větší zásilky v jiném letadle, nebo se policistům nezdály časté lety mladé Češky do Pákistánu.

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Před několika lety byla v této islámské republice odsouzena na doživotí Britka, u níž se našlo 63 kilogramů heroinu.