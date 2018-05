Ostrava - Krajský soud v Ostravě začal dnes řešit případ obchodníků s nelegálním alkoholem. Čtyři obžalovaní nakupovali líh od zlínského podnikatele a takzvaného šéfa lihové mafie Radka Březiny. Státu podle obžaloby způsobili škodu kolem půl miliardy korun. Obžalovaní většinou odmítají, že by se na nelegálních obchodech s nezdaněným lihem podíleli.

Podle obžaloby Kamil Hrachovec, Marek Macej, Martin Plaček a Petr Trubačík ale věděli, že spolupracují se členy organizované zločinecké skupiny. V letech 2003 až 2010 nakoupili od bratrů Březinových, kteří působili ve firmě Moravia Chem, statisíce litrů takzvaného mimobilančního lihu a z toho dále vyráběli lihoviny, aniž odvedli spotřební daň. "Takto způsobili České republice škodu přesahující půl miliardy korun," řekl mluvčí soudu Jiří Barč. Dodal, že pokud budou odsouzeni, mohou ve vězení strávit až 14 let.

Podle státního zástupce je podíl na obchodech jednotlivých obžalovaných různý. Nejaktivnější byl údajně Petr Trubačík, který podle obžaloby způsobil daňový únik 343 milionů korun. Od Březiny podle spisu koupil a dál prodal 1,3 milionu litrů lihu.

Letos je to už druhý případ souzených Březinových odběratelů, který ostravský krajský soud řeší. V dubnu začalo hlavní líčení s bývalým majitelem likérky AB style z Frýdku-Místku Milanem Antoniazim. I on čelí obžalobě z krácení daní, státu podle spisu způsobil škodu na daních za více než miliardu korun.

Antoniazi podle kriminalistů patřil mezi největší Březinovy odběratele. K jeho usvědčení podle žalobce významně pomohla mimo jiné výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, který se rozhodl s policií spolupracovat. Případ tohoto údajného odběratele Březinova lihu není posledním, které mají žalobci zmapovány.

Radka Březinu spolu s dalšími sedmi lidmi už kvůli obchodům s nezdaněným lihem pravomocně odsoudil olomoucký krajský soud. Za nelegální obchody s lihem s rekordní škodou na daních 6,39 miliardy korun dostal Radek Březina 13 let, šesti obžalovaným soud uložil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou. Bratr Radka Březiny Tomáš dostal čtyři roky, neboť získal statut spolupracujícího.