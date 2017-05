Právě zveřejněno

Praha - Hlavní líčení v kauze nákupu armádních letounů CASA dnes začalo bez obžalované bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která se na poslední chvíli vzdala své účasti. Druhý obžalovaný, bývalý ředitel ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk, vinu odmítl. Ministerstvo podle něj nákup letounů řešilo standardním procesem jako ostatní veřejné zakázky, s vědomím jeho složitosti byla navíc řada kroků projednávána a schvalována na úrovni vlády.

"Jsem rád, že po pětileté anabázi tohoto trestního případu mám možnost se k celé věci veřejně vyjádřit a zaujmout k ní jasné stanovisko. V žádném případě se necítím vinen žádným ze skutků. Odmítám, že bych svým jednáním kdykoliv po dobu, kdy jsem zastával funkci zadavatele na ministerstvu obrany, způsobil nebo chtěl způsobit České republice škodu," prohlásil dnes u Obvodního soudu pro Prahu 6 jedenačtyřicetiletý právník Staněk.

Zdůraznil, že za dobu svého působení na ministerstvu zadal přes tisíc veřejných zakázek v celkové výši přesahující 54 miliard korun, přičemž vždy dbal na dodržování povinností a právních předpisů.

"Dnes bych nečinil jinak," uvedl Staněk k tomu, že smlouvu o nákupu letounů podepsal. "Byly jen dvě možnosti: buď to udělat tak, jak jsme to udělali, nebo to prostě neudělat," podotkl.

O pořízení transportních letounů za více než 3,5 miliardy korun rozhodla v roce 2009 druhá vláda Mirka Topolánka (ODS), tehdy již v demisi. Nákup byl kritizován jako předražený. Parkanové i Staňkovi hrozí až desetileté vězení za zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Státní zástupce Jan Kořán jim vyčítá to, že nenechali zpracovat nezávislý posudek na cenu letounů. Státu tak prý způsobili škodu 819 milionů korun. Ministerstvo obrany po obžalovaných tuto částku požaduje jako náhradu škody.

"JUDr. Vlasta Parkanová ve funkci ministryně obrany Vlády České republiky, a tedy jako veřejný činitel, byla srozuměna s tím, že nesplní povinnosti vyplývající pro ni z jejího funkčního postavení, a věděla, že svým jednáním poruší povinnosti uložené jí zákonem o majetku ČR," uvedl žalobce. Stejně tak s tím podle něj byl srozuměn Staněk.

Motivem Parkanové k trestné činnosti byl podle žaloby úmysl zlepšit si postavení ve vládě, "především ve vztahu k premiérovi Topolánkovi, který ji zamýšlel z funkce ministryně odvolat". Staňka prý vedlo přání povýšit z funkce pověřeného ředitele sekce vyzbrojování na ředitele, což se počátkem roku 2010 skutečně stalo.

"Kdybych nechal za desítky milionů korun zpracovat posudek, který neříká nic jiného než subjektivní názor znalce, nechoval bych se s péčí řádného hospodáře," reagoval Staněk na podstatu obvinění. "Ustanovil jsem nejlepší odborníky, ti to posoudili a já jsem se plně držel jejich rozhodnutí," popsal. Závěry ohledně svého motivu označil za odvážnou konstrukci, která postrádá logiku. Jako pověřený šéf bral prý vyšší plat, navíc kdyby chtěl působit škodu státu, lépe by se mu to provádělo právě z pozice pověřeného ředitele.

Obžaloba se opírá o posudek znaleckého ústavu American Appraisal, který je podle Staňka nekvalifikovaný a nehodnotný. "American Appraisal nikdy žádná letadla neoceňovala, natožpak vojenská letadla, natožpak vojenská dopravní letadla," upozornil.

Nakoupené letouny CASA postihlo několik závad, kvůli nimž měly opakovaně zákaz létat. Staněk dnes za jednu z mála výhod svého pětiletého stíhání označil to, že "se ukázalo, jak kvalitní letouny CASA jsou". Skutečnost, že ministerstvo má v investičním plánu pořízení dalších dvou těchto strojů, je podle něj důkazem, že výběr letounů byl i z ekonomického hlediska správný.