Bagdád - Trestní tribunál v Bagdádu odsoudil k trestu smrti pověšením nejmenovaného Rusa za účast v bojových oddílech Islámského státu. Oznámily to dnes irácké úřady. Muž byl zadržen při osvobozování západní části Mosulu od teroristů. Operaci irácká armáda dokončila letos v červenci. Ruští experti odhadují, že v oddílech IS by mohlo bojovat až několik tisíc bojovníků původem z Ruské federace, zejména ze severokavkazských autonomních republik.

Rus se podle soudu přiznal, že podnikal "teroristické operace" proti iráckým bezpečnostním silám od roku 2015. Další podrobnosti soudní protokol podle agentury AP neobsahuje. Rusko verdikt zatím nekomentovalo.

Irácké ozbrojené síly počátkem týdne oznámily, že v táboře pro vysídlence v severním Iráku drží přes 1300 žen a dětí - rodin bojovníků Islámského státu původem ze 14 zemí, hlavně ze střední Asie, Ruska a Turecka. Rodinné příslušníky islamistů zadržely v srpnu kurdské jednotky při ofenzívě u Tal Afaru nedaleko Mosulu. Nikdo z nich nebude podle iráckých úřadů obviněn, rodiny budou nejspíš odeslány zpět do vlasti.