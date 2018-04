Praha - Pražský městský soud už obdržel posudek ohledně zdravotního stavu lobbisty Romana Janouška, který žádá o prominutí zbytku trestu. Nyní jej musí prostudovat, a pokud si k posudku olomoucké fakultní nemocnice nevyžádá ještě doplnění, chtěl by o Janouškově žádosti rozhodnout zhruba do tří týdnů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí soudu Markéta Puci.

Janoušek si má za úmyslné sražení ženy při dopravní nehodě odpykat 4,5 roku vězení, zatím si odseděl zhruba rok a čtvrt. Trest mu byl přerušen ze zdravotních důvodů, muž si už dříve opakovaně stěžoval na zdravotní komplikace po operacích hlavy.

"Obdrželi jsme vypracovaný posudek na aktuální zdravotní stav odsouzeného Romana Janouška. Předseda senátu se s ním důkladně seznámí. O žádosti bude rozhodovat bez jednání," uvedla Puci.

Opilý lobbista v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté byl dočasně propuštěn na svobodu. Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Janoušek se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát podal v Praze žádost o odpuštění zbylého trestu, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. Brno trvalo na tom, že o žádosti by měl rozhodnout ten soud, který Janouškův případ řešil jako první, tedy Městský soud v Praze. Nejvyšší soud mu dal za pravdu. Žádost tak bude projednávat soudce Tomáš Kubovec.