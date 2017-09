Washington - Americký nejvyšší soud umožnil vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračovat v restriktivní uprchlické politice. Na její žádost zablokoval rozhodnutí federálního odvolacího soudu, podle jehož výkladu by do země mohl být do konce října umožněn vstup až 24.000 dalších uprchlíků. Uvedla to dnes agentura AP.

Soudy mají 10. října projednat, zda je legální zákaz vstupu do USA cestujícím ze šesti převážně muslimských zemí, tedy Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie a zákaz přijímání uprchlíků odkudkoli na světě.

Ovšem tento 90denní zákaz vstupu do USA vyprší koncem září a 120denní zákaz přijímání uprchlíků o měsíc později. Není tedy jasné, o čem budou soudy rozhodovat, podotkla AP.