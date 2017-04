Uherské Hradiště - Okresní soud v Uherském Hradišti dnes uložil podmíněné tresty třem policistům, kteří přivázali opilou výtržnici v cele k mříži. Státní zástupce Leo Foltýn pro ně navrhl roční podmínky. Soud je uložil dvěma policistům, třetí dostal podmíněný trest na rok a půl. Muži vinu odmítají. Rozsudek není pravomocný, neboť si ponechali lhůtu pro podání odvolání. Obžalovaným hrozilo až pět let vězení.

Jakub Vychodil, Ondřej Paška a Miroslav Vaněk podle obžaloby ženu loni v únoru zadrželi poté, co v panelovém domě v opilosti ničila výtahové dveře. Podle státního zástupce ji pak na služebně na 11 minut připoutali pouty s rukama nahoře k mřížím. Podle Foltýna policisté postupovali v rozporu se zákonem. Foltýn označil zákrok za neadekvátní a zacházení policistů se zadrženou za ponižující.

Soudce Jiří Přibyl uložil Paškovi s Vychodilem roční trest podmíněně odložený na jeden rok, Vaňkovi rok a půl s odkladem na dva roky. Uznal všechny vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby, Vaňka i z porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Podle soudce bylo jednání policistů vůči poškozené hrubé a ponižující.

"Chování poškozené vůči policistům bylo nevhodné, nicméně její připoutání k mřížím v cele nemělo oporu v zákoně. Jednání policistů bylo zcela vybočující z možností, které jim dávají právní předpisy," uvedl Přibyl. Připoutání v cele je podle něj možné jen z výjimečných důvodů, které v tomto případě ale podle soudce nebyly splněny.

"Poškozená jenom křičela, kopala do mříží a sprostě policistům nadávala," uvedl Přibyl. Způsob připoutání ženy v cele k mříži v netypické poloze s rukama roztaženýma nad hlavou označil za skutečný exces. Pokud by muži podle něj ženu připoutali podle předpisů k poutacímu madlu před celami, věc by mohla být řešena jen jako kázeňský přestupek.

Podle soudce policisté ženu trestali za její hrubé a vulgární chování. Stěžejním důkazem podle něj byl kamerový záznam. Žena uvedla, že se cítila bezmocná a ponížená. Za nemajetkovou újmu žádala odškodnění půl milionu korun, které jí soudce nepřiznal a odkázal ji na občanskoprávní řízení.

Policisté porušení zákona odmítli. Uvedli, že ženu připoutali, aby si kopáním a údery do mříží neublížila. Přibyl této obhajobě neuvěřil, i proto, že policisté ženě zuli boty a při kopání do mříží se mohla zranit.

Vaněk s Vychodilem se odmítli k rozsudku vyjádřit, Paška uvedl, že je zklamaný. "Co potom už máme jako policisté dělat?" řekl novinářům. Odvolání je podle něj pravděpodobné. V případě pravomocného odsouzení totiž obžalovaní přijdou o místo u policie. Vychodil už ale u policie nepracuje, zbylí dva muži byli zproštěni výkonu služby.