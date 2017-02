Washington - Tvrdým otázkám soudců byli v úterý vystaveni právní zástupci ministerstva spravedlnosti USA na jedné a států Washington a Minnesota na druhé straně během jednání, k němuž je vyzval odvolací soud v San Francisku. Hodinová telefonická beseda se týkala sporného imigračního rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa. Verdikt nepadl, soud ho prý vydá "co nejdříve", zřejmě ještě tento týden.

Ministerstvo se odvolalo proti rozhodnutí soudu v Seattlu z minulého týdne, jímž dočasně ztratil vykonavatelnost Trumpův kontroverzní dekret. Prezident rozhodl o pozastavení přistěhovaleckých programů a o dočasném zákazu vstupu občanů sedmi většinou muslimských států na území USA.

Soud v San Francisku, k němuž se ministerstvo spravedlnosti odvolalo, v úterý vyslechl názory obou stran a konstatoval, že verdikt vydá co nejdříve. Podle dřívějších zpráv by to mělo být do konce týdne.

Trojici soudců zajímalo, proč by státy Washington a Minnesota podle ministerstva spravedlnosti neměly mít právo pozastavit prezidentské rozhodnutí. Ptali se vládních advokátů, zda mají nějaké důkazy o spojení sedmi postižených států s teroristy. Dostalo se jim podle agentury AP odpovědi, že prezident má právo zakázat vstup do země ve jménu zajištění americké bezpečnosti. Proti muslimům prý jeho dekret není namířen.

List The Washington Post poznamenal, že soudci vedli jednání se značně kritickým přístupem, a to nejen vůči ministerstvu spravedlnosti, které Trumpovo nařízení hájí, ale i proti státům, které sporný imigrační příkaz zpochybňují. Například od právního zástupce státu Washington chtěli soudci slyšet, jaké důkazy ukazují na náboženskou diskriminaci dekretu a zda rozhodnutí federálního soudu o dočasném zmrazení platnosti dekretu nebylo příliš rozsáhlým krokem.

Sám Trump novinářům vzkázal, že respektuje americké soudnictví a bude "nepochybně" respektovat i rozhodnutí soudu o jeho dekretu. Prezident nedávno tvrdě kritizoval rozhodnutí soudu v Seattlu, které dočasně blokuje jeho protiimigrační nařízení, a autora verdiktu označil za "takzvaného soudce".

Trump na úterním setkání s představiteli Národního sdružení šerifů vyslovil údiv nad tím, že by jeho vláda musela svést soudní bitvu, aby prosadila imigrační zákaz. Někteří lidé se špatnými úmysly mu údajně "chtějí odebrat značnou část pravomocí".

Jeho rozhodnutí prý podporuje víc Američanů, než kolik jich proti němu protestuje. Trump je odhodlán podstoupit boj a prosadit své nařízení skrz právní systém, protože to zemi prospěje.

Podle amerických právních expertů se tak žaloba proti Trumpovu dekretu postupně dostane až k nejvyššímu soudu USA, který má podle ústavy devět členů, ale po loňské smrti soudce Antonina Scalii je pouze osmičlenný. Čtyři jeho členové zastávají liberální stanoviska, ostatní čtyři jsou konzervativci. Trump už minulý týden jmenoval jako devátého soudce konzervativně orientovaného Neila Gorsucha. Podle televize CNN se ale do doby, kdy soud může začít projednávat sporné imigrační nařízení, Gorsuch své funkce nestačí ujmout. Podle The Washington Post bude pro Trumpa v každém případě obtížné získat nejvyšší soud na svou stranu, pokud odvolací soud zablokování dekretu uzná za oprávněné.