Plzeň - Krajský soud v Plzni po šesti letech sporů zamítl žalobu ekologických aktivistů na stavební povolení na spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně. Sdružení Děti Země ještě může podat do poloviny června kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Stavební povolení z léta 2012 je pravomocné a Plzeňská teplárenská je tak velmi blízko kolaudaci zařízení téměř za 2,2 miliardy korun, které je už téměř dva roky ve zkušebním provozu. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Soud tak rozhodl pár dní poté, co zastupitelé města Plzně schválili fúzi Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou ze skupiny EPH miliardáře Daniela Křetínského. Plzeňská teplárna, v níž získá Křetínského firma EP Infrastructure podíl 35 procent, ještě letos pohltí Plzeňskou energetiku, zbylých 65 procent zůstane městu. Spalovna, která energeticky využívá odpad od srpna 2016, bude součástí spojené firmy; jede na plnou kapacitu a spálí až 95.000 tun odpadu ročně.

"Žaloba se zamítá. Žádný s účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení," uvedl předseda senátu soudu Václav Roučka v rozsudku z 31. května, který má ČTK k dispozici.

Právník teplárny Robert Varga si myslí, že sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu se sídlem v Brně kasační stížnost podá, ale domnívá se, že jí brněnský soud nevyhoví. "Krajský soud zkoumal procesní námitky Dětí Země velmi pečlivě a opatrně a shledal proces Krajského úřadu Středočeského kraje jako bezchybný," uvedl Varga.

Spalovna by podle něj mohla do konce roku získat kolaudační souhlas. Řízení ale zdrží další obstrukce Dětí Země, kteří tentokrát napadli verdikt stavebního úřad v Nýřanech, pod nějž spalovna spadá. Úřad už sice schválil změny stavby při dokončování spalovny, ale aktivisté to opět napadli kvůli podjatosti. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí rozhodnout, který krajský úřad o změnách rozhodne. Podle předsedy představenstva městské teplárny Tomáše Drápely šlo o čtyři změny, které při tak velkých stavbách potkají každého investora. Jde například o nové parkoviště, delší střechu spalovny a další filtry do komína.

Ekologičtí aktivisté stavbu kritizují od roku 2010 a jejich žaloby ji několikrát přerušily. Dosud zařízení běželo ve zkušebním provozu, který byl prodloužený do konce srpna 2018. Podle Drápely bude muset spalovna ještě zřejmě požádat o další prodloužení, s čímž by neměl být problém, protože stavební povolení s velkou rezervou splňuje veškeré ekologické parametry. "Zatím je to podle mě nejmodernější zařízení (na energetické využití odpadu) v Evropě a možná i na světě," řekl.

Děti Země žalovaly kvůli stavebnímu povolení Krajský úřad Středočeského kraje, už předtím také Krajský úřadu Plzeňského kraje, napadli také územní rozhodnutí. "Od počátku roku 2012 probíhalo sedm samostatných soudních řízení," řekl Varga. Podle něj aktivisté žalovali formální vady verdiktů úřadů. Místo spalování odpadu prosazují třídění.