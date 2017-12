Před Vrchním soudem v Olomouci stanuli 13. prosince tři muži, které Krajský soud v Brně poslal na pět až osm let do vězení za přípravu podvodu se solární elektrárnou v Držovicích u Prostějova. Obžalovaní vinu popírají. Na snímku jsou obžalovaní Zdeněk Svoboda (třetí zleva) a Jaroslav Vlček (vpravo).

Před Vrchním soudem v Olomouci stanuli 13. prosince tři muži, které Krajský soud v Brně poslal na pět až osm let do vězení za přípravu podvodu se solární elektrárnou v Držovicích u Prostějova. Obžalovaní vinu popírají. Na snímku jsou obžalovaní Zdeněk Svoboda (třetí zleva) a Jaroslav Vlček (vpravo). ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes snížil trojici mužů tresty za přípravu podvodu se solární elektrárnou v Držovicích u Prostějova. Krajský soud jim původně uložil pět, šest a osm let vězení, odvolací soud jim uložil čtyři, pět a 7,5 let. Nejdelší dobu by měl strávit ve vězení šéf dodavatelské firmy Zdeněk Svoboda, trest dostal společný i za druhou obdobnou kauzu. Pětiletý trest soud uložil investorovi Jaroslavu Vlčkovi a o rok méně si odpyká Vlčkův zaměstnanec Martin Dupal.

Případem se již vrchní soud zabýval podruhé, Nejvyšší soud totiž část rozsudku zrušil.

Obžalovaní podle soudu usilovali v roce 2010 o "papírové" zprovoznění solární elektrárny, která ale ještě nebyla dokončená. Vznikl kvůli tomu padělaný protokol o reklamaci solárních panelů. Získali sice licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ovšem další kroky směřující k výrobě a prodeji energie za zvýhodněnou cenu už neudělali. Přišlo se totiž na to, že elektrárna není dokončená.

Motivem byla snaha získat výhodnější výkupní ceny, na které solární elektrárny zprovozněné před koncem roku 2010 měly nárok. Pokud by se podvod s držovickou elektrárnou podařil, za 20 let by podle státního zástupce vznikla škoda přes čtvrt miliardy korun.

Trojice byla původně odsouzena za pokus o podvod, podle Nejvyššího soudu ale jednání obžalovaných mělo být kvalifikováno jako příprava podvodu. V kauze byli potrestáni také pracovník ERÚ Ladislav Žáček, který navštívil 30. prosince 2010 Držovice a předběžnou kontrolu podle soudu provedl "hrubě nedbale a povrchně". Dostal podmíněný trest. Pro pracovnici ERÚ Ilonu Florianovou, která licenci následně vydala, případ po zmírňujícím zásahu Vrchního soudu v Olomouci skončil zákazem činnosti.

Svoboda figuruje i v kauze solární elektrárny v Prostějově-Vrahovicích. Trest je společný za obě kauzy, podle soudu jde o dílčí jednání pokračujícího skutku. V případu Prostějova-Vrahovic olomoucký vrchní soud již dříve zpřísnil o půl roku na 6,5 roku trest Jiřímu Patykovi, jednateli společnosti Mondragone, které elektrárna patřila. Dalším dvěma obžalovaným potvrdil pětiletý a podmíněný trest. Svoboda odešel s trestem 6,5 roku, k dnešnímu jednání se dostavil už z výkonu trestu.