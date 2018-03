Zlín - Zlínská pobočka brněnského krajského soudu se bude ve čtvrtek 5. dubna znovu zabývat hlavní, takzvanou zlínskou větví metanolové kauzy. Hlavní distributor otráveného alkoholu Jiří Vacula, který si odpykává patnáctiletý trest, podal návrh na obnovu řízení. Návrh neznamená zrušení rozsudku, ale další projednání věci, řekla ČTK mluvčí brněnského krajského soudu Eva Sigmundová.

Návrh na obnovu řízení byl soudu doručen loni v prosinci. Podle mluvčí v něm Vacula uvedl, že má k dispozici nové skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé. Vacula, který pomohl případ objasnit, byl rozsudkem z května 2014 odsouzen za obecné ohrožení na patnáct let vězení. "Ve vazbě byl od září 2012 do července 2014 a následně ve výkonu trestu odnětí svobody, takže celkem už má vykonáno přes pět let trestu," uvedla Sigmundová.

V hlavní větvi kauzy metanol bylo v lednu 2014 obžalováno 31 lidí. Míchači směsi Rudolf Fian a Tomáš Křepela byli následně odsouzeni na doživotí. Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu. Metanolová aféra začala 3. září 2012. Požití jedovatého alkoholu si vyžádalo desítky obětí. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojováno s prodejem nelegálně vyráběného alkoholu, zemřel na konci února 2014 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Celkem si metanolová kauza od září 2012 do února 2014 v Česku vyžádala 48 životů.

Aférou je inspirován televizní film Metanol režisérky Terezy Kopáčové a scenáristky Lenky Szántó. Jeho premiéra je naplánována na 16. dubna od 17:00 ve zlínském Golden Apple Cinema. Natáčelo se ve Zlíně, v okolí Havířova, Příbrami či Prahy. Ve snímku se vedle Lukáše Vaculíka objeví Martin Finger, Veronika Freimanová nebo Vladimír Kratina.