Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud začal dnes projednávat loňskou vraždu na sídlišti v Chomutově. Sedmatřicetiletému Petru Bendovi hrozí až 20 let vězení, podle obžaloby vystřelil na dodávku, kterou řídila oběť, 13 ran. Benda před soudem odmítl, že by chtěl někoho zabít. Podle svých slov se obával o životy lidí venku i svůj. Rodina mrtvého muže žádá milionové odškodné.

Incident se odehrál loni 27. května kolem 3:00 v noci v Jirkovské ulici u bloku panelových domů. Podle obžaloby se muž rozhodl zastavit dodávku, která podle svědectví jeho matky jezdila kolem a narážela do jiných aut a údajně i do lidí.

Obžalovaný pak vyběhl ven. "S nepřímým úmyslem usmrtit nejméně třináctkrát vystřelil na poškozeného, který v té době řídil motorové vozidlo a projížděl rychlostí sedm až osm kilometrů za hodinu po pozemní komunikaci," doplňuje žalobce. Čtyřiatřicetiletého Roma muž několikrát zasáhl, mimo jiné do hrudníku a zad. Muž následkem těžkých zranění zemřel. Střelec pak počkal na policii.

Bendovi hrozí za vraždu a poškození cizí věci až 20 let vězení, skutek podle obžaloby neměl rasový podtext.

Benda odmítl, že by chtěl vraždit. Rušení nočního klidu na sídlišti je podle něj téměř každodenní, tentokrát se ozýval křik a řev a dodávka jen těsně minula skupinku lidí. "Okamžitě mi naběhly ty hnusy, co se dějí, útoky auty a další útoky. Rozhodl jsem se, že půjdu ven těm lidem pomoci. Zbraň jsem si vzal, protože jsem chtěl chránit lidi. Zbraň jsem si vzal, protože jsem byl přesvědčen, že jim hrozí nebezpečí," uvedl u soudu. Střílet prý začal až ve chvíli, kdy se k němu dodávka přiblížila a on se bál i o svůj život. "Já jsem si ve tři hodiny ráno zčistajasna nevyběhl zastřelit člověka," odmítl Benda. Zbrojní průkaz má od roku 2002.

Rodině mrtvého Roma se v jednací síni omluvil. Blízcí zastřeleného požadují nemajetkovou újmu v součtu zhruba pět milionů korun. Rodiče s družkou po milionu, sourozenci po 500.000 korun.

Soud bude dnes ještě promítat rekonstrukci střelby, odpoledne budou vypovídat znalci. Do konce týdne jsou pak v plánu výslechy svědků.