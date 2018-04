Praha - Trestně stíhaný soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer bude propuštěn z vazební cely. Městský soud v Praze dnes totiž v neveřejném zasedání vyhověl jeho stížnosti proti vzetí do vazby. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí městského soudu Markéta Puci. Elischer, který čelí obvinění z ovlivňování trestních řízení ve prospěch některých obžalovaných, byl za mřížemi od poloviny března.

"Soud vyhověl stížnosti pana obviněného proti vzetí do vazby. Neshledal důvody vazby, pro které byl do ní vzat. Skutečnost, že byl dočasně zproštěn výkonu funkce soudce, vylučuje, že by pokračoval v trestné činnosti. V současné době rovněž nehrozí, že by ovlivňoval svědky," sdělila Puci.

Sedmapadesátiletému Elischerovi hrozí až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování Vietnamcům, které soudil v drogových kauzách. Podle vyšetřovatelů páchal trestnou činnost nejméně od května 2016.