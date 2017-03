Praha - Pražský městský soud se dnes začal zabývat případem Michelle Sudků, která loni v létě ubodala zákaznici v obchodním centru v Praze na Smíchově. Verdikt vynese v úterý. Sudků je kromě vraždy obžalovaná i z pokusu o vraždu, který se udál o dva týdny dříve v kavárně na Újezdě. K činům se přiznala, tvrdí ale, že byla nepříčetná.

Podle znaleckých posudků trpí Sudků útočným a nekrofilním sadismem, její rozpoznávací schopnosti ale porucha neovlivnila. Byla proto schopna poznat, že je je její jednání protiprávní. Porucha sice podle znalců snížila ovládací schopnosti ženy, vymizelé však nebyly.

Poprvé chtěla Sudků podle obžaloby zabíjet 5. července. Zákaznici kavárny následovala na toalety. Mezitím si svlékla tričko a poté, co dívka vyšla z kabinky, ji zezadu začala škrtit. Napadená ještě stihla vsunout pod škrtidlo ruce. Soudní lékař Jiří Hladík dnes řekl, že pokud by dívka ruce pod škrtidlo dát nestihla, útočnice by ji zřejmě během několika minut zabila.

Po tomto incidentu nechali policisté Sudků převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, údajně však záchranářům ani lékařům informace o útoku nepředali. Napadená dívka ve své výpovědi na policii uvedla, že jí zasahující policisté dali na výběr - buď bude muset na služebnu kvůli sepsání záznamu, nebo nic nenahlásí a oni se postarají, aby byla útočnice převezena do Bohnic.

Kvůli postupu při zásahu jsou od minulého týdne obžalováni ze zneužití pravomoci dva policisté. Žalobci pro ně navrhli zákaz činnosti. Obžalobu projedná Obvodní soud pro Prahu 1, jednání zatím nenařídil.

Státní zástupci také prošetřují situaci v bohnické léčebně. Události prověřuje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8 pro podezření z nepřekažení trestného činu, řekla dnes ČTK mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. "Prošetřování zatím nebylo ukončeno, čeká se na vypracování znaleckých posudků," uvedla mluvčí.

Podle primáře léčebny policisté lékařům o incidentu neřekli ani poté, co se na něj opakovaně ptali. Vyprávění Sudků o tom, jak dívku škrtila, proto zdravotníci považovali za výplod její fantazie, a po konfliktech, které měla s ostatními pacientkami, ji z léčebny propustili. Ve stejný den zabíjela v obchodním centru.

Zatímco u prvního útoku byla Sudků podle znalců motivována svou duševní poruchou a tím, že se chtěla pomilovat s mrtvým ženským tělem, u druhého útoku se prý chtěla lékařům pomstít za to, že ji z nemocnice propustili.

Soudu dnes Sudků řekla, že poté, co byla z léčebny propuštěna, se jí "zatmělo v hlavě" a že byla nepříčetná. Nůž, kterým čtyřiapadesátiletou ženu zabila, si opatřila přímo v prodejně. Ženu bodla dvakrát, napadená zraněním podlehla na místě. Obžalovaná dodala, že činu lituje a omluvila se rodině zabité ženy. Podle znalců však o příčetnosti ženy svědčí například to, že čin po cestě z léčebny plánovala.

Sudků, někdejší zdravotní sestra a sanitářka, dnes vypověděla, že byla agresivní už od dětství. Řekla, že v mládí zabíjela a znásilňovala psy. Sadistické myšlenky se u ní však prý začaly objevovat až v roce 2013, kdy chtěla podstoupit přeměnu v muže a začala brát hormonální injekce. Poté začala myslet na to, že by chtěla uškrtit nějakou ženu. Podle znalců ji však hormony v době útoků ovlivnit nemohly, po několika měsících terapie je totiž přestala brát.

Sudků dnes uvedla, že kvůli své poruše měla brát léky, často ale vynechávala dávky, nebo prášky kombinovala s alkoholem. Užívala také drogy. Znalci proto shodně navrhli, aby jí byla uložena ochranná ústavní psychiatrická a sexuologická léčba.

Ženě hrozí až doživotní trest. Rodina zemřelé ženy také požaduje 850.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Předseda senátu Stanislav Králík dnes provedl všechny důkazy, v úterý zazní závěrečné řeči, po nich by měl soud vynést rozsudek.