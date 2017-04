Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil devítiletý trest vězení dvaapadesátileté Daně Niederlové, která podle rozsudku vyvedla z firmy na Brněnsku přes 110 milionů korun. Peníze poslala muži, se kterým se znala jen přes internet, sliboval jí šťastný život a manželství. Žena, která pracovala ve firmě jako hlavní účetní, se k činu přiznala. Odvolací soud žádala o mírnější trest, podle vrchního soudu je však přiměřený.

"Škodu velkého rozsahu pět milionů korun překročila obžalovaná dvaadvacetkrát. Suma je astronomická, už sama o sobě neumožňuje uložení trestu v dolní polovině zákonné trestní sazby. K tíži obžalované je potřeba přičíst to, že ke spáchání trestného činu zneužila svého postavení. Trestnou činnost navíc páchala po delší dobu a to po dobu 13 měsíců," odůvodnil postoj soudu předseda senátu Jaroslav Holubec. Poukázal na to, že dopad trestu je zmírněn tím, že je odsouzená zařazena do mírnějšího typu věznice.

Žena pracovala jako hlavní účetní ve strojírenské firmě v Kuřimi. S podvodníkem se na internetové sociální síti seznámila v roce 2014. Vystupoval pod jménem David Siegel. Tvrdil jí prý, že je americký voják ve výslužbě, psal jí, že ji miluje a sliboval jí šťastný rodinný život. "Strašně jsem mu věřila," uvedla již dříve žena. Muž si brzy začal říkat o peníze, ať už na návrat z Afghánistánu, kde údajně pobýval, později na koupi domu nebo letenky. Žena ve firmě vytvořila desítky fiktivních platebních příkazů za zboží od dodavatelů, kteří však společnosti už nějakou dobu nic nedodávali a také zálohy na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

Obhájce dnes u soudu žádal mírnější trest, podle něj nebyly polehčující okolnosti dostatečně zohledněny. "K svému jednání se plně doznala, zavázala se k úhradě škody v rámci svých majetkových možností. Svého jednání upřímně lituje. Odvoláváme se pouze do výše trestu, který nám připadá nepřiměřený," uvedl obhájce Vojtěch Kryštof. "Velmi lituji, co jsem provedla. Vím, že na to není žádná omluva. Prosím vás o možnou shovívavost," uvedla dnes také Niederlová.

Ve firmě dlouho netušili, že peníze putují jinam, platební příkazy podepisovali i její nadřízení. Že jde o podvodníka, ženu varovala její matka i sestra. Peníze zmizely na zahraničních účtech, totožnost muže není známá. Je možné, že šlo o organizovanou skupinu. Policii se podařilo zajistit jen něco přes osm milionů korun, i proto je výše škody, kterou firma žádá, o něco nižší.