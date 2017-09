Praha - Pražský městský soud dnes potvrdil podmíněné tresty pro členy skupiny Ztohoven, kteří před dvěma lety vyvěsili nad Pražským hradem obří červené trenýrky místo prezidentské standarty. Zamítl odvolání žalobců, kteří mimo jiné žádali, aby umělcům k půlročním podmínkám přibyl i peněžitý trest. Umělci, kteří vyvěšením trenýrek protestovali proti prezidentu Miloši Zemanovi, k dnešnímu jednání nepřišli. Rozsudek je pravomocný.

Davidu Honsovi a Matějovi Hájkovi tak platí šestiměsíční podmínky s ročním odkladem, které jim v dubnu uložil Obvodní soud pro Prahu 1. Jeden ze souzených umělců, fotograf a výtvarník Filip Crhák, v červnu zemřel. Podlehl zraněním, která utrpěl při nehodě na motocyklu. V jeho případě bylo trestní stíhání zastaveno.

Správě Pražského hradu také musí muži nahradit přes 55.000 korun za poškozenou střechu a přestřižené lanko u stožáru, za ukradenou standartu zaplatí 8400 korun.

Žalobci pro umělce původně chtěli přísnější podmínky, peněžitý trest i to, aby za standartu zaplatili plnou cenu, tedy 33.000 korun. Dnes ale státní zástupce Stanislav Potužník uvedl, že do trestu by bylo potřeba zasáhnout jen v případě, že by byl nepřiměřeně přísný. Uložení pokuty 10.000 korun dal ke zvážení soudu. Uvedl, že otázku majetkové i nemajetkové újmy by soudy měly řešit v civilním řízení.

Právní zástupce Hradu Marek Nespala se proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 také odvolal. Dnes trval na tom, že umělci poškodili Českou republiku a její státnost a soukromí. Za nemajetkovou újmu chtěl 300.000 korun. Obvodní soud ho odkázal na civilní řízení, odvolací senát dnes i toto rozhodnutí potvrdil.

Podle obhájce umělců Michala Pokorného by bylo uložení pokuty nepřiměřené. Peněžitý trest je podle něj obvykle ukládán tam, kde chtěl pachatel dosáhnout majetkového prospěchu.

Pokorný upozornil, že se umělci činem nijak obohatit nechtěli. "Mohu jenom připomenout, že motivací byl způsob, jakým je vykonáván úřad pana prezidenta," řekl advokát. K posouzení toho, zda státu vznikla újma, by prý bylo potřeba doplnit dokazování. Poškození soukromí státu přirovnal k vyzrazení utajovaných skutečností. "A ta standarta opravdu utajovaná nebyla," dodal advokát.

Muži dříve přiznali, že standartu za trenýrky vyměnili a že při tom přestřihli lanko na stožáru se standartou. Hájili se tím, že mají právo na svobodný projev. Obvodní soud je loni částečně osvobodil a kvůli přestřiženému lanku chtěl případ předat do přestupkového řízení. Odvolací soud však rozhodnutí zrušil s tím, že právo na svobodu slova není možné řadit nad právo na majetek.