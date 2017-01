Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 23,89 milionu pro německou společnost REWE Zentralfinanz, která provozuje například prodejny Billa. Firma nedodržela závazky z roku 2008, jimiž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podmínil její fúzi se společností PLUS DISCOUNT. Pokutu firma dostala v roce 2013. Loni v lednu ji potvrdil Krajský soud v Brně, rozsudek Nejvyššího správního soudu je z konce prosince 2016.

REWE provozuje supermarkety Billa a Penny Market, které převzaly prodejny Plus. Antimonopolní úřad ve správním řízení v roce 2008 zjistil, že na některých místních trzích by toto spojení mohlo narušit hospodářskou soutěž. Proto společnost REWE nabídla závazky, tedy prodej čtyř obchodů v dotčených regionech. ÚOHS je považoval za dostatečné a fúzi povolil. Prodejny měly být prodány do jednoho roku od vydání rozhodnutí, což se nestalo.

REWE několikrát požádala o odklad a přehodnocení závazků na prodej pouze dvou supermarketů. Úřad firmě částečně vyhověl, nicméně ani upravené závazky společnost nesplnila. Předem určené prodejny v Domažlicích a Trutnově neprodala.

Firma v minulosti tvrdila, že kvůli trutnovské prodejně oslovila všechny potenciální zájemce, nikdo ale o ni údajně neměl zájem. Prodejnu v Domažlicích chtělo například konkurenční Tesco, nabídlo ale údajně pětinu obvyklé ceny. Podle REWE byla také výše pokuty nepřiměřená, v obdobných případech údajně ÚOHS ukládá nižší sankce.

REWE koupila diskonty Plus od společnosti Tengelmann počátkem roku 2008 za 255 milionů eur (nyní asi 6,9 miliardy Kč). Nákup nebyl pro REWE prvním posílením na českém trhu. Firma již dříve koupila také obchody odcházející Delvity.