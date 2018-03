Až dvanáct let vězení hrozí čtveřici mužů, kteří u ústeckého krajského soudu čelí obžalobě za loňský únos ženy v Ústí nad Labem. Motivem činu měla být snaha získat výkupné od partnera ženy. Na snímku z 29. listopadu je obžalovaný Petr Rázl (vpravo).

Ústí nad Labem - Tresty od tří do osmi vězení potrestal dnes ústecký krajský soud čtveřici mužů za předloňský únos mladé ženy z Ústí nad Labem. Tři z nich jsou senioři. Matka dvou dětí doteď trpí psychickými potížemi a léčí se u psychiatra. Rozsudek není pravomocný.

Strůjcem únosu byl podle svědků pětapadesátiletý Petr Rázl, známý unesené ženy a jejího partnera. Jednomu ze spoluobžalovaných seniorů podle soudu nabídl za únos 30.000 korun, oslovený muž si vzal na pomoc další své dva známé. Minimálně měsíc před únosem ženu sledovali a mimo jiné si koupili pouta v obchodě s erotickými pomůckami. Motivem byla snaha získat od partnera unesené peníze.

Trojice seniorů si na ženu počkala 21. ledna 2016 u školky, kam vodila dítě. Prokázali se maketou znaku městské policie a tvrdili, že jsou kriminalisté. Ženě namluvili, že ji vezou na výslech. Namísto toho ji odvezli do chaty v Krásném Lese na Ústecku, kde ji celý den drželi s pytlem na hlavě. Nakonec ji pustili, aniž získali nějaké peníze. Oproti jejich předpokladu se totiž partner ženy obrátil na policii.

Soud únos kvalifikoval jako vydírání a omezování osobní svobody. Rázla, který je jako jediný ve vazbě, poslal soud na osm let do vězení. Senioři dostali tresty tři, čtyři a šest let. Jeden z nich je potrestán i za krádež, unesené ženě podle soudu vzal z kabelky blíže neurčené množství peněz a parfém. Další má pak souhrnný trest i za nedovolené ozbrojování kvůli nelegálně držené zbrani. Podle předsedy senátu Romana Felzmanna jiný než nepodméněný trest v úvahu nepřipadal. "Případ takto závažné trestné činnosti s takto závažnými následky je vždy nutné spojovat s trestem odnětí svobody," uvedl Felzmann v odůvodnění rozsudku.

Unesená žena dosud trpí vážnými psychickými potížemi, podle znalců jde o posttraumatickou stresovou poruchu. Stále navštěvuje psychiatra a bere antidepresiva.

Rozsudek není pravomocný, Rázl se proti němu na místě odvolal, ostatní obžalovaní a státní zástupkyně si pro případné odvolání ponechali lhůtu. "Co se týče případného podání odvolání, tak toto zvážím až po obdržení písemného odůvodnění rozsudku. Poté zvážím, zda a v jakém rozsahu bude odvolání podáváno," dodala žalobkyně Barbora Jorová.