Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové dnes potrestal recidivistu Romana Feka za obchodování s lidmi ve Velké Británii trestem odnětí svobody ve výši 8,5 roku. Jednomu z poškozených má Feko za způsobení nemajetkové újmy zaplatit 100.000 korun. Druhý obžalovaný Ladislav Fedák dostal trest vězení 6,5 roku a peněžitý trest 300.000 korun. Rozsudek není pravomocný. Fedák se proti verdiktu na místě odvolal. Feko, který vinu u soudu také odmítl, si pro odvolání ponechal lhůtu, stejně jako státní zástupce.

Podle soudu byla vina obžalovaných prokázána, výpovědi poškozených vyhodnotil soud jako hodnověrné. "Všichni čtyři vypovídali shodně o tom, co se v Anglii dělo," řekl soudce Miroslav Mjartan. Dodal, že i znalci uvedli, že poškození své zážitky popisovali reálně. "Postavení poškozených bylo vyvoláno cíleně, aby se ocitli v tísni a závislosti. Byli v cizí zemi bez peněz a neuměli anglicky. Byla u nich vyloučena možnost svobodného rozhodování, nacházeli se v otrocké pozici," konstatoval soudce.

Obžaloba, s níž se soud ztotožnil, vinila Feka a Fedáka z toho, že přiměli k práci za nevýhodných podmínek čtyři muže, kteří přijeli z Česka do Británie za výdělkem. Podle spisu Feko a Fedák v letech 2012 až 2016 v Británii v Cardiffu a na dalších místech ve Walesu na úklidových pracích zaměstnávali občany ČR, přičemž jim vypláceli ze mzdy jen malou část. Tím si podle žalobce přišli na více než 1,3 milionu korun.

Právě Feko údajně poškozené nutil k práci i fyzickým násilím. Fedák, který v Británii žije, měl úklidovou firmu. Oba byli obžalováni z obchodování s lidmi ve spolupachatelství, Feko navíc z týrání osoby žijící ve společném obydlí a ze sexuálního nátlaku.

Vyšší trest pro Feka soud odůvodnil tím, že se trestné činnosti dopustil v podmínce a měl na svědomí i další činy. Peněžitý trest soud Fekovi neuložil proto, že mu nechal propadnout zabavených 11.195 liber (asi 326.000 korun). Feko přitom podle soudu nebyl "mozkem" odírání poškozených, ale vykonavatelem Fedákových pokynů. Fedáka soud označil za člověka s nadprůměrnou sociální inteligencí. Fedák i Feko jsou v současné době ve vazbě.

Státní zástupce pro Feka navrhl trest 11 až 12 let vězení a pro Fedáka šest až sedm let. Obhájci obou mužů označili výpovědi poškozených za nevěrohodné a účelové. Advokáti odmítli, že by se jejich klienti na práci poškozených nezákonně obohatili a že by poškozené uvedli do stavu tísně.