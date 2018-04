Ústí nad Labem - Petr Benda má za střelbu na sídlišti v Chomutově, při níž zemřel čtyřiatřicetiletý Rom, strávit 12,5 roku ve vězení. Ústecký krajský soud Bendu potrestal za vraždu s rozmyslem a poškození cizí věci. Skutek neměl rasový podtext.

Incident se odehrál loni 27. května kolem 3:00 v noci v Jirkovské ulici u bloku panelových domů. Podle soudu se muž rozhodl zastavit dodávku, která podle svědectví jeho matky jezdila kolem a narážela do jiných aut i do lidí. Svědci potvrdili, že srazil družku svého strýce a naboural několik aut.

Benda vyběhl ven a vystřelil minimálně třináctkrát na dodávku, která jela rychlostí asi sedm až osm kilometrů za hodinu. Roma za volantem několikrát zasáhl, mimo jiné do hrudníku a zad. Muž následkem těžkých zranění zemřel. Střelec pak počkal na policii. Zatímco Benda byl střízlivý, oběť byla pod vlivem alkoholu a marihuany.

Hodnotit střelbu jako krajní nouzi nebo nutnou obranu, jak navrhovala Bendova obhajoba, nebylo podle předsedy trestního senátu Jiřího Bednáře možné. Benda podle soudu střílel ve chvíli, kdy auto nikoho neohrožovalo a na nikoho nenajíždělo. "Tudíž použil zbraň bezdůvodně, neoprávněně a způsob, kterým tu zbraň použil, musel být veden rozhodnutím usmrtit jinou osobu. Jestliže vypálí celý zásobník z pistole přímo na dveře řidiče, a toho řidiče tam viděl, tak mu muselo být jasné, že střely ráže 9 milimetrů projdou bez problémů dveřmi a mohou řidiče usmrtit," řekl Bednář.

Trest je na spodní hranici trestní sazby, Bendovi hrozilo až 20 let vězení. Jedinou přitěžující okolností bylo podle Bednáře to, že Benda se dopustil dvou činů, kromě vraždy i poškození cizí věci. "Je osobou dosud netrestanou, bezúhonnou, jeho pracovní hodnocení je vynikající. Doznal se k činu, spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, to znamená, že polehčující okolnosti tady výrazně převažovaly nad okolnostmi přitěžujícími," doplnil Bednář.

Soud Bendovi na maximální možnou dobu 10 let zakázal držet zbraně. Soud vyměřil i trest za střelbou poničenou dodávku. Také přiznal nemajetkovou újmu rodině oběti ve výši 2,5 milionu korun. Blízcí zastřeleného žádali téměř dvojnásobek. Rodině má Benda také zaplatit náklady na pohřeb a ošetření střelbou zraněného psa. Se zbytkem nároků soud blízké odkázal na občanskoprávní řízení.

Rozsudek není pravomocný, Benda se na místě odvolal. "Mám za to, že pokud někdo použije auto jako zbraň proti lidem, tak je právem občanů se proti takovému útočníkovi bránit," uvedl Bendův advokát Jiří Pašek. Naopak státní zástupce Vladimír Jan se práva na odvolání na místě vzdal. "Soud rozhodl zcela v souladu s mým návrhem, proto jsem se vzdal odvolání," dodal Jan. Případ tak míří k Vrchnímu soudu v Praze.