Bývalý tajemník radnice ve Znojmě Vladimír Krejčíř (vpravo) u brněnského krajského soudu, který ve středu 5. prosince pokračoval v projednávání jeho kauzy. Je obžalován z korupce a hrozí mu až 12 let vězení. Podle obžalovacího spisu mu několik podnikatelů dávalo úplatky a dary. Krejčír ukazuje noviny Deník, který o něm dnes publikoval článek. ČTK/Šálek Václav

Brno - Krajský soud v Brně dnes potrestal někdejšího tajemníka radnice ve Znojmě Vladimíra Krejčíře dvěma lety vězení s podmíněným odkladem 3,5 roku a pokutou čtvrt milionu korun za podvod a zpronevěru. Pokud by ji neuhradil, šel by na rok do vězení. Krejčíř podle soudu vzal úplatek 40.000 korun a přivlastnil si sponzorský dar pro Znojmo 5000 korun. Jde o třetí rozsudek v kauze, která se táhne roky. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu na odvolání.

Krejčíř byl původně podezřelý z rozsáhlé korupce a ovlivňování veřejných zakázek ve prospěch stavebních firem. Podle policie si jej získávaly různými dary a zvelebováním jeho chalupy, za což jim pomáhal získávat městské zakázky. S Krejčířem bylo původně stíháno sedm podnikatelů. Nyní byl znovu odsouzen jen on, zbylé čtyři muže, kteří dnes stáli před soudem spolu s ním, soud obžaloby zprostil.

"Cítím se nevinen a dál bych to nerozváděl. Už jsem se ke všemu vyjadřoval tolikrát a podrobně, že bych to považoval za zbytečné," uvedl ve své závěrečné řeči Krejčíř.

Před čtyřmi lety někdejšího tajemníka potrestal krajský soud rokem vězení. Kauza skončila u Vrchního soudu v Olomouci, který verdikt zrušil a nařídil nové projednání. V roce 2015 krajský soud rozhodl znovu a Krejčíře podmíněně odsoudil na čtyři roky s pokutou čtvrt milionu korun. I tento rozsudek odvolací soud zrušil.

Aktuální rozsudek je pro Krejčíře souhrnný, loni ho za zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky odsoudil podmíněně znojemský okresní soud, trest zněl deset měsíců vězení podmíněně odložených na dva roky. Tento rozsudek už nabyl právní moci a krajský soud ho dnešním souhrnným rozsudkem zrušil.

Z obsáhlého spisu proti Krejčířovi nakonec dnes krajský soud vzal za prokazatelné stejně jako před dvěma lety dvě kauzy. V první nechal Krejčíř údajně zastavit stavební práce na prodejním stánku a prý je povolil, až když od stavebníka dostal úplatek 40.000 korun. Soud tento postup hodnotí jako podvod. V jiné si prý přivlastnil 5000 korun od podnikatele, který peníze věnoval městu jako sponzorský dar.