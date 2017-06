Před prostějovským soudem stanul 20. června bývalý komunistický radní Prostějova a současný zastupitel Josef Augustin (na snímku). Je obžalován pro trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, podle žalobce od roku 2010 do roku 2014 nepodával daňová přiznání a nevedl daňovou evidenci.

Prostějov - Prostějovský okresní soud dnes potrestal bývalého prostějovského radního, advokáta Josefa Augustina (KSČM) za neplacení daní půlročním podmíněným trestem s odkladem na 1,5 roku. Augustinovi navíc na dva roky zakázal činnost advokacie. Muž, který je nadále prostějovským zastupitelem, byl uznán vinným z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Kvůli stíhání rezignoval v říjnu 2016 na své místo ve vedení města. Za neplacení daní byl pravomocně odsouzen už v roce 2008.

Podle rozsudku dvaašedesátiletý Augustin od roku 2010 do roku 2014 nepodával daňová přiznání a nevedl řádně daňovou evidenci. Neučinil tak ani po výzvě finančního úřadu. Daň z příjmu mu finanční úřad musel vyměřit až dodatečně, dlužnou částku kolem 400.000 korun Augustin již uhradil. Podle soudkyně čin spáchal úmyslně a navíc v postavení advokáta. "Je advokátem, má daňový řád znát. Mám za to, že jednal v úmyslu přímém. Moc dobře věděl, že je povinen podat daňové přiznání, a to i s ohledem na předchozí odsouzení, kde již uznán vinným byl. Znalost této povinnosti vyplývá i z jeho postavení advokáta," uvedla soudkyně Ivona Otrubová.

Podle soudu je polehčující okolností doznání obžalovaného i jeho dosavadní řádný život a také to, že uhradil dodatečně daň. Společenskou škodlivost však vidí v jeho postavení i v délce páchání trestného činu. I z toho důvodu mu soud uložil také trest zákazu advokacie. Žalobce původně žádal i peněžitý trest, podle soudu však není na místě. Obě strany si po vynesení rozhodnutí ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Augustin dnes před soudem pochybení uznal. "Bylo to moje pochybení, mělo to příčiny kvůli mému pracovnímu vytížení, veřejnému vytížení i zdravotním problémům. Některé účetní doklady jsem měl, některé mi byly při dvojím vykradení kanceláře zcizeny. Tím, že jsem neměl veškeré doklady, nemohl jsem předat daňovému poradci kompletní účetnictví," uvedl Augustin. Dodal, že veškeré závazky již uhradil, soudu předložil doklad o bezdlužnosti. Jeho obhájce navrhl zastavení trestního stíhání. "Návrh trestu je naprosto nepřiměřený a nechápu ho," uvedl obhájce.

Před soudem stanul i muž, který byl za vloupání do jeho kanceláře i přepadení Augustinovy asistentky již odsouzen. Augustin jej prý zastupoval v jeho obchodních záležitostech, muži se však rozešli ve zlém. Soudu dnes řekl, že od advokáta nedostával doklady za platby v hotovosti.

Případem prostějovského advokáta se v červnu zabývalo představenstvo České advokátní komory (ČAK). Podle mluvčí ČAK Ivy Chaloupkové se řešila možnost preventivního pozastavení výkonu jeho advokacie. Výkon mu však ČAK nakonec nepozastavila s ohledem na to, že své závazky vyrovnal a předložil potvrzení finančního úřadu o své bezdlužnosti. "S ohledem na tuto skutečnost i na fakt, že ke skutku došlo před delší dobou, představenstvo ČAK rozhodlo, že mu výkon advokacie nepozastaví," řekla ČTK Chaloupková.

O osudu jeho advokacie však definitivně rozhodnuto není. Mluvčí ČAK totiž poukázala na to, že pokud je advokát pravomocně odsouzen, bude se představenstvo ČAK jeho kauzou znovu po skončení trestního řízení zabývat.

Augustin byl prostějovským radním od roku 2014, kdy ve městě začala vládnout koalice ČSSD, KSČM a hnutí PéVéčko. Advokát byl už v roce 2008 za neplacení daní pravomocně odsouzen a musel zaplatit pokutu 100.000 korun. KSČM ho tehdy kvůli této kauze stáhla z kandidátky pro krajské volby.