Právě zveřejněno

Brno - Krajský soud v Brně poslal na devět let do vězení Tomáše Jiříkovského, kterého žaloba vinila z krádeže bitcoinů z internetového Ovčího tržiště v přepočtu asi za 16 milionů Kč, z obchodování s drogami a nedovoleného ozbrojování. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro podání odvolání. ČTK to řekla mluvčí soudu Eva Sigmundová. Muž vinu popírá.

Tržiště Sheep Marketplace, česky Ovčí tržiště, fungovalo jako neveřejný web zabezpečený šifrovanou sítí Tor. Pomocí virtuální měny bitcoin se na něm podle státního zastupitelství obchodovalo především s drogami, proto Jiříkovský čelil i obžalobě z obchodování s drogami. Muž také vlastnil několik nelegálně držených střelných zbraní.

Podle obžaloby Jiříkovský tržiště v roce 2013 provozoval a z každého obchodu získával provize. Jak už dříve uvedl státní zástupce Marek Vagai, tržiště vykradli dva Američané, převedli z něj bitcoiny asi za 100 milionů korun. Jiříkovský následně podle žalobce ukradl zbytek, který v té chvíli v obchodě zůstal.

Devětadvacetiletý Jiříkovský popřel, že by tržiště provozoval on. Řekl, že jen krátce pronajímal prostor na serveru pro webové stránky, a to takzvané fun stránce Ovčího tržiště.

Znalec z oboru kybernetiky a výpočetní techniky Vlastimil Klíma zkoumal počítač a mobilní telefon zabavený Jiříkovskému policií, podle něj za tržištěm i za krádeží stojí právě Jiříkovský. Například v zabaveném mobilním telefonu nalezl expert soubor obsahující nastavení tržiště k danému dni. Nalezená databáze podle něj odpovídala pohybu obchodů na tržišti v daný den. "Tu mohl mít pouze vlastník, nikdo jiný. Je tam spousta citlivých informací, například to, jak se jmenuje vlastník účtu nebo odkud je. Dávat tuto databázi k dispozici by znamenalo konec tržiště," uvedl už dříve znalec.

S Jiříkovským byla obžalovaná také jeho manželka Eva, která podle státního zástupce pomáhala ukradené bitcoiny legalizovat. Soud ji dnes obžaloby zprostil.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem, naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Protože není pod kontrolou žádné centrální banky a dá se snadno přesouvat, často měnu využívají ti, kdo se chtějí vyhnout kontrole svého kapitálu.