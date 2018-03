Praha - Soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera, který je obviněn z přijímání úplatků a ovlivňování trestních řízení ve prospěch obžalovaných, poslal dnes obvodní soud do vazby. Podle soudu existuje důvodná obava, že by Elischer mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky či opakovat trestnou činnost. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) oznámil, že Elischera velmi pravděpodobně dočasně zprostí výkonu funkce.

"Soud shledal dva vazební důvody - vazbu koluzní a vazbu předstižnou, takže z tohoto důvodu byl klient vzat do vazby - s tím, že proti rozhodnutí je podána stížnost," řekla soudcova advokátka Lucie Kýčková. "Samozřejmě s tím nesouhlasíme, my jsme navrhovali zcela opačný postup," dodala. O Elischerově stížnosti by měl rozhodnout pražský městský soud. Pokud by označil vazbu za nedůvodnou, musel by být Elischer okamžitě propuštěn na svobodu.

Podle usnesení o zahájení stíhání, které má ČTK k dispozici, hrozí sedmapadesátiletému Elischerovi až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Trestnou činnost páchal soudce podle vyšetřovatelů nejméně od května 2016. Údajně přijal úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudil v drogové kauze.

Zprostředkovatelem korupce je podle dokumentu Hung Quoc Nguyen, který je v kauze také obviněn. I jeho dnes soud poslal do vazby. Jeho "velmi blízké a nadstandardní vztahy" se soudcem jsou údajně zdokumentovány nejméně od července 2013. S Vietnamcem se Elischer scházel i v kanceláři vrchního soudu. Z dalších čtyř obviněných v případu dnes soud u tří rozhodl, že do vazby nepůjdou.

Podezření proti Elischerovi jsou velmi závažná, avšak podle dosavadního popisu skutků jde o selhání jednotlivce, nikoliv systémový problém, řekl dnes novinářům Pelikán. Chce učinit "jasná a rázná opatření" ke zjištění rozsahu problému a nápravě způsobených škod, v první řadě prověrku soudcových rozsudků. Zatím ale není zřejmé, kolika uplynulých let se kontrola bude týkat.

Ministr uvedl, že se dnes seznámil s návrhem státních zástupců na Elischerovo dočasné zproštění funkce a že požadavku zřejmě vyhoví. Soudce má nyní tři dny na vyjádření. "Upřímně řečeno si nedokážu představit, co ve vyjádření pana soudce Elischera by mohlo změnit tento můj předběžný závěr," řekl Pelikán. Rozhodnout chce během několika dní.

S ministrem předstoupila před novináře prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která uvedla, že profesní organizace soudců bere obvinění Elischera velmi vážně. "Samozřejmě musíme ctít presumpci neviny, ale i obvinění vůči soudci jsou vážná a narušují důvěru společnosti, kterou soudnictví nutně potřebuje," podotkla. Zároveň zdůraznila, že naprostá většina českých soudců pracuje v souladu se svými povinnostmi. "Tato selhání jsou jednotlivé případy a týkají se opravdu promile soudců," poznamenala.

Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze.