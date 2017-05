Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 poslal do vazby dosavadní náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou, která je obviněna v souvislosti s ministerskými dotačními programy pro sport. Později rozhodl také o uvalení vazby na dalšího obviněného, předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu.

"Podal jsem návrh na vazbu u jedné osoby a soud tomu návrhu vyhověl. U druhé osoby bude rozhodováno teď. Oba vazební důvody, které jsem navrhoval, byly uznány," řekl novinářům státní zástupce Ondřej Trčka. Podle něj panují obavy, že budou obvinění ovlivňovat svědky a opakovat trestnou činnost. Vedle Kratochvílové a Pelty je v kauze obviněn také bývalý šéf odboru sportu na ministerstvu Zdeněk Bříza.

Kratochvílová se podle informací serveru Seznam.cz s Peltou domlouvala na přípravě dotačních programů. Rozdělování dotací pak podle policejních dokumentů ovlivňovali ve svůj prospěch nebo ve prospěch svých blízkých.

Proti rozhodnutí o vazbě si Kratochvílová a Pelta mohou podat stížnost, o které by neveřejně rozhodoval pražský městský soud. Do doby projednání stížnosti by obvinění zůstali ve vazbě. Pokud by městský soud rozhodl o tom, že vazba není důvodná, museli by být okamžitě propuštěni na svobodu. Městský soud může rozhodovat až poté, co mu obvodní soud doručí písemné odůvodnění rozhodnutí o vazbě.

Podle informací ČTK zahájila policie v souvislosti s vyšetřováním také trestní stíhání bývalého šéfa odboru sportu na ministerstvu školství Zdeňka Břízy. Ten bude podle Bílé s platností od úterý 9. května odvolán z pozice ředitele Vysokoškolského sportovního centra. Státní tajemník ministerstva Jindřich Fryč zároveň rozhodl o ukončení dohody o pracovní činnosti s pražským zastupitelem Karlem Březinou (ČSSD), který byl v souvislosti s případem mezi zadrženými.

Vyšetřovatelé navrhli vazbu i pro Peltu ve čtvrtek. Podle jeho advokáta Bronislava Šeráka je nejvyšší muž českého fotbalu podezřelý z toho, že naváděl Kratochvílovou a Břízu, jak nakládat s dotacemi pro sport. Policie má nahrané jejich hovory. Pelta se podle Šeráka cítí nevinen, obvinění odmítá.

Zproštění výkonu služby podle zákona neznamená skončení služebního poměru nebo propuštění, upozornila dále Bílá. K tomu ze zákona může dojít na základě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti anebo pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dodala.

Další informace o postupu sekce k zajištění financování sportovních klubů oznámí ministerstvo v úterý.

Žalobci ve čtvrtek navrhli vazbu pro dva obviněné - Kratochvílovou a Peltu. Podle Peltova advokáta Bronislava Šeráka je nejvyšší muž českého fotbalu podezřelý z toho, že naváděl další dva obviněné - Kratochvílovou a Břízu, jak nakládat s dotacemi pro sport. Mělo tedy podle něj jít o jakýsi lobbing. Policie má nahrané jejich hovory.

Ze záznamu hovorů mezi Kratochvílovou a Peltou bylo zjištěno, že na seznamu 50 podpořených se nachází 19 projektů, jejichž podporu řešila Kratochvílová s Peltou ještě před jejich hodnocením expertní komisí, citoval ve čtvrtek Seznam.cz jednoho z vyšetřovatelů. Vědět o tom měli i Bříza a také předseda České unie sportu Miroslav Jansta, kterého policie zadržela, ale neobvinila.

Policie ve středu zasahovala na ministerstvu školství v pražské Karmelitské ulici a také v sídle FAČR na Strahově, na pražském magistrátu a také na stadionu jabloneckého klubu, který Pelta spoluvlastní. Večer policie rovněž zapečetila tři kanceláře v sídle České unie sportu.

Podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové byli v souvislosti se státními dotacemi obviněny tři osoby a jedna právnická osoba ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Největší částku z dotace MŠMT na sportoviště dostaly Račice

Z padesátky projektů, kterým ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) letos poskytlo v rámci rozvoje a modernizace sportovišť celkem 454 milionů korun, vyčerpal největší částku vodácký areál v Račicích. Na jeho rekonstrukci dostaly veslařský a kanoistický svaz a centrum vodních sportů 24 milionů korun.

O čtyři miliony méně putovaly na výstavbu víceúčelového sportovního zařízení v Brně-Žabovřeskách, všesportovního a volnočasového areálu v Jilemnici, sportovní haly v Kuřimi, bazénu v pardubickém aquacentru či krytých atletických sektorů na Praze 4.

Obdobná částka šla i na rekonstrukce areálů v Přešticích a Domažlicích, které hostí letošní mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let. Mezi 50 projekty, které byly vybrány z více než tisíce podaných žádostí, jsou například i výměna umělého trávníku ve Varnsdorfu nebo rekonstrukce tréninkového hřiště fotbalové Sparty na Strahově.

Podle MŠMT doprovázely přerozdělování dotací pro letošní rok přísnější a transparentnější podmínky. Příjemci obdrželi peníze o půl roku dříve než v předchozích letech, prodloužila se také lhůta na jejich vyčerpání. Úplný seznam vybraných projektů je uveden na webu MŠMT.

iROZHLAS.cz: Březina za poradenství na školství dostal 212.000 Kč

Pražský zastupitel Karel Březina (ČSSD), jehož jméno se objevilo v kauze možného zneužití sportovních dotací z ministerstva školství, si za externí poradenství na tomto ministerstvu dosud vydělal od loňského července 212.000 korun. O jeho práci na úřadě ale neexistuje žádný záznam, služby prý poskytoval formou ústní konzultace. Informoval o tom dnes server iROZHLAS.cz. Podle aktuálních informací ministerstvo dnes rozhodlo o ukončení dohody o pracovní činnosti s Březinou.

Informace o práci Březiny pro školství získal server od úřadu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Současně ho požádal o kopie veškerých dohod o pracovní činnosti, respektive smluvních vztahů uzavřených s Březinou a písemností, podkladů a dalších výstupů, které Březina v rámci svého poradenství pro ministerstvo odevzdal. Od ministerstva obdržel dvoustránkovou odpověď, ale bez požadovaných kopií pracovních dohod a Březinových výstupů.

"Co se týče předmětu výkonu práce, poradenská činnost byla prováděna formou ústních oponentur a konzultací," uvedla k tomu ředitelka odboru právního a správního na ministerstvu Martina Postupová.

Březina se stal poradcem pro oblast sportu a tělovýchovy na ministerstvu školství loni v červenci. Coby poradce měl působit na zkrácený úvazek a na starosti měl mít komunikaci s regiony, Březina ale tehdy uvedl, že jeho agenda bude širší, bude se věnovat i sportu. Na základě tehdy uzavřené dohody o pracovní činnosti měl Březina podle zjištění serveru za své služby stanovenou hodinovou sazbu 400 korun. Rozsah jeho pracovní činnosti byl podle informací ministerstva maximálně 20 hodin týdně.

Od července 2016 do konce loňského roku si tak Březina přišel na 192.000 korun. Stejnou smlouvu uzavřelo ministerstvo s Březinou i do června letošního roku. Podle ní se prý věnuje "obdobné poradenské činnosti", za kterou mu bylo dosud vyplaceno 20.000 korun, uvedl web.

Jablonecká ODS se zatím situací kolem Pelty nezabývala

Jablonecká ODS se zatím nezabývala situací kolem svého člena, předsedy fotbalové asociace Miroslava Pelty. Pelta byl obviněn, čelí podezření, že se podílel na zneužívání dotací pro sport, dnes soud rozhoduje o jeho vazbě. Za občanské demokraty je Pelta v jabloneckém zastupitelstvu od roku 1994. Místopředseda místní organizace a primátor města Petr Beitl odmítá spekulovat, jak budou místní občanští demokraté postupovat.

"Nemám žádné oficiální informace, pouze z médii. Na základě těchto informací já skutečně nebudu nic predikovat ani se rozhodovat," řekl dnes ČTK Beitl.

Pelta býval v minulosti za ODS v Jablonci radním, nyní je zastupitel. O mandát přijde, jen pokud se ho vzdá sám. Zatím není jasné, zda jej spolustraníci vyzvou, aby tak učinil. "To jsou nějaké další spekulace, ke kterým se nehodlám vyjadřovat," dodal Beitl.

Podle Jakuba Macka z opoziční Změny pro Jablonec je případná rezignace Pelty pouze záležitostí místní ODS. "Aby si řekla, zda má za stávající situace odstoupit. Ale nikoho bych do toho nechtěl tlačit. Zatím to vypadá, že to nesouvisí s komunální politikou," uvedl. I podle něj je ale třeba počkat na další informace ohledně kauzy.

Peltu, který spoluvlastní jablonecký fotbalový klub, policie vyšetřuje kvůli možnému zneužití státních dotací. Macka to nepřekvapilo. "Myslím, že to bylo jen otázkou času, kdy se něco takového objeví," řekl. Peltu považuje za kontroverzní osobu. "Konkrétně mi třeba vadí, že jablonecký fotbal získal z dotací města asi třetinu z prostředků určených na sport. To neodpovídá důležitosti fotbalu v rámci Jablonce," uvedl.

Pelta v minulosti dokázal častokrát uspět ve snaze získat dotaci pro jablonecký fotbalový klub na radnici, od Libereckého kraje i od státu. Netajil se tím, že se osobně ve prospěch klubu angažuje. "Kdo dokáže důležité lidi přesvědčit a má na ně vliv, ten uspěje," řekl například před pěti lety pro MfDnes.