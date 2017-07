Figurína nemluvněte při demonstraci ukládání dítěte do babyboxu - ilustrační foto.

Figurína nemluvněte při demonstraci ukládání dítěte do babyboxu - ilustrační foto. CTK/Ramík Drahoslav, ČTK

Plzeň - Okresní soud Plzeň-město poslal do vazby třicetiletou matku novorozeného chlapce, kterého v neděli našli v babyboxu a v pondělí zemřel. Třicetileté ženě hrozí za vraždu až výjimečný trest. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Markéta Fialová. Vazbu soud zdůvodnil tím, že by se obviněná mohla skrývat nebo utéct.

Dítě zemřelo v pondělí ve fakultní nemocnici. Lékaři u něj zjistili závažná poranění, která nemohla vzniknout při porodu, ale pouze úmyslným cizím zaviněním, uvedli ve středu policisté.

Dítě bylo v babyboxu plzeňské polikliniky nalezeno v kritickém stavu v neděli brzy ráno. Podle předchozích informací mělo na těle podlitiny. Policisté proto začali prověřovat dění kolem babyboxu a vypátrali matku dítěte, kterou po smrti chlapce obvinili z vraždy.

Žena podle vyšetřovatelů své těhotenství tajila, dítě porodila doma v koupelně. "Bezprostředně po porodu se za použití hrubého násilí chlapečka snažila usmrtit, kdy ji však v koupelně vyrušila její matka, která o těhotenství své dcery do té doby neměla tušení," uvedla Fialová. Dcera pak matku požádala, aby dítě do babyboxu odvezla.

Server iDNES.cz uvedl, že pokud se neobjeví nějaké nové skutečnosti, nebude chlapcova babička obviněna jako spolupachatelka. "Během vyšetřování bylo zjištěno, že matka obviněné, která dítě odvezla do babyboxu, nevěděla o tom, že je zraněné. Přišlo se na to až v nemocnici," citue web policejní mluvčí Fialovou.

Do plzeňského babyboxu byli v neděli během tří hodin vloženi dva chlapci. Druhé dítě je v pořádku.