Ústí nad Labem - Bývalý ústecký kriminalista Michal Havel má za prodej informací a úplatky strávit pět let a čtyři měsíce ve vězení. Rozhodl tak dnes ústecký okresní soud. Vinnými uznal i dalších pět lidí, kteří byli obžalováni společně s Havlem a vyměřil jim tresty od podmínek po tři roky vězení. Rozsudek není pravomocný, Havel se na místě odvolal.

Havel, který se jako kriminalista zabýval i drogovou problematikou, podle soudu na úplatcích přijal nebo žádal celkem asi 450.000 korun. Za to dodával informace z vyšetřování. Havel jakoukoli vinu popřel s tím, že jde o komplot lidí, jež jako kriminalista protidrogového oddělení sám stíhal.

Podle soudu přijal třikrát 50.000 Kč od Alexandra Joniho za to, že ho bude informovat o chystaných krocích policie. Dalších 200.000 Kč dostal od dealera Pavla Kroka, jenž byl v jiné kauze odsouzen za organizování vývozu drog na Ústecku, Slovensku a v Belgii. Peníze žádal za to, že se postará o trestní oznámení, které mělo být na Kroka podáno. Žádné takové ale nebylo. O dalších 100.000 prý žádal od dalšího muže za to, že mu pomůže s dluhem.

Soud Havla potrestal i za distribuci drog, jednomu muži prý dával pervitin. Při domovní prohlídce našla u Havla GIBS asi 20 gramů kokainu.

Soud Havla potrestal za zneužití pravomoci, podvod, přijetí úplatku či distribuci drog, hrozilo mu až deset let vězení. Havel má navíc zaplatit peněžitý trest 300.000 korun. Pokud by tak neučinili, hrozí mu rok vězení navíc. Soud nechal propadnout i 80.000 korun, které měl policista doma.

Joni má za poskytnutí úplatku strávit tři roky ve vězení. Je to trest souhrnný, už dříve byl trestán za maření výkonu úředního rozhodnutí, ublížení na zdraví a výtržnictví. Souhrnný podmíněný trest dva roky s odkladem na čtyři roky uložil za pomoc s úplatkářstvím Veronice Buncikové, dříve trestané za pokus o podvod. Tříletou podmínku s odkladem na čtyři roky dal Františku Kompertovi, jenž byl už loni odsouzen za neoprávněné nakládání s jedy. Za účastenství ve formě pomoci soud potrestal Petra Horáčka třemi lety vězení s podmíněným odkladem na tři a půl roku. Jan Cibrík má za podvod trest dva roky s podmíněným odkladem na 30 měsíců.

Havel se proti rozsudku na místě odvolal. Jeho právní zástupce Jiří Císař žádal v závěrečné řeči zproštění obžaloby. "Přestože ústní odůvodnění není nikdy tak podrobné jako písemné vyhotovení, tak jsme se mnoho při tom ústním vyhotovení stran našich argumentů nedozvěděli," uvedl Císař s tím, že jeho klient trvá na své nevině.

Státní zástupce Radek Bělor si ponechal lhůtu pro případné odvolání. "S výrokem o vině jsem naprosto spokojený, soud rozhodl, co se týká právní kvalifikace, v souladu s oběma žalobami. Co se týče trestů, tak tam jsou drobné odchylky od mého návrhu," dodal Bělor.