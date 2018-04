Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ loňské vraždy Roma na sídlišti v Chomutově. Obžalobě čelí sedmatřicetiletý Petr Benda, který podle státního zástupce na dodávku s obětí minimálně třináctkrát vystřelil. Za vraždu a poškození cizí věci mu hrozí až 20 let vězení. Hlavní líčení je naplánované zatím na pět dnů, zjistila ČTK z justiční databáze.

Tragédie se odehrála loni 27. května kolem 3:00 v noci v Jirkovské ulici u bloku panelových domů. Bendu a jeho blízké zřejmě vzbudil hluk z ulice. Podle obžaloby si Benda myslel, že se venku odehrává nějaký zločin, vzal proto svoji legálně drženou zbraň a vyšel před dům. Tam třináctkrát vystřelil na dodávku, v níž seděl čtyřiatřicetiletý Rom. Oběť utrpěla několik střelných poranění a na místě zemřela. Benda pak počkal na policii.

Krátce po vraždě se spekulovalo o tom, že muž mohl jednat v nutné obraně nebo tísni. "Jinou kvalifikací jsem se v obžalobě zabýval," řekl ČTK už dříve státní zástupce Vladimír Jan. Podle informací ČTK ale nebyly splněny podmínky pro jinou kvalifikaci především proto, že střelba se odehrála až ve chvíli, kdy už obžalovaný neodvracel přímo hrozící útok.

Kriminalisté loni v srpnu provedli rekonstrukci události. Zvolili totožný čas, kdy se střelba odehrála. Soud bude záznam rekonstrukce dnes přehrávat, a to hned po výslechu obžalovaného. Během odpoledne pak přijdou na řadu výpovědi znalců. Do konce týdne by měli vypovídat svědci. Bendovi, který byl po necelých třech měsících propuštěn z vazby, hrozí až 20 let vězení.